Pădure mai curată datorită unor copii din Giroc

Menținerea curățeniei pe domeniul public continuă să fie o mare problemă în majoritatea localităților din România, din păcate, mai ales în natură, unde supravegherea de către autorități este complicat de asigurat. Pădurea din Giroc este un astfel de caz.

Deși administrația locală face eforturi pentru a curăța pădurea și spațiile amenajate la iarbă verde, unii vizitatori par să fi uitat cei 7 ani de acasă, căci mizeria și gunoaiele reapar mereu. Acest fenomen a fost observat chiar și de copii de la un centrul educațional din Giroc care organizează pe durata verii excursii cu bicicletele la pădure săptămânal.

„Peste vară mergem în fiecare vineri cu bicicletele la pădure cu cei mici. Le prinde foarte bine, îi responsabilizează și capătă încredere în propriile forțe. Primele două vizite la pădure au fost mai reținute, mulți copii nu mai fuseseră atât de aproape de natura sălbatică până atunci și am avut conversații lungi despre importanța respectării pădurii, cu toate plantele și viețuitoarele din ea, chiar dacă ne plac sau nu. Cred că la a treia sau a patra drumeție un băiat a început să adune gunoaie de prin pădure. Inițial ne-am șocat: colegii lui se jucau fotbal sau badminton, majoritatea se temeau să atingă chiar și un mușchi de copac… Primul instinct a fost să-i spunem să lase totul jos deoarece nu este igienic, însă până am formulat în minte o explicație care să nu-i descurajeze de tot inițiativa, alți trei băieți s-au apucat de curățenie prin pădure. Până la urmă ne-am mobilizat toți, am improvizat mănuși din pungi de sandvișuri și ne-am dat cu gel dezinfectant la final. A fost un sentiment minunat să-i vedem atât de implicați și de conștienți de proces. Ei știu că la Calypso fiecare strânge după el și apoi ajută și colegii, ca să ne bucurăm de un spațiu de învățare curat, însă nu am fi crezut că vor aduna gunoaiele lăsate de necunoscuți și că vor și înțelege morala acțiunii.

La finalul acelei zile un băiețel de 6 ani ne-a spus foarte sincer că el nu înțelege cum unii oameni pot face atâta mizerie, cum nu le pasă de natură. «Teacher Andreea, dar oare pe ei chiar nu i-au învățat părinții lor că trebuie să avem grijă de Pământ? Eu la toată lumea o să spun că nu primim alt Pământ la schimb dacă îl stricăm pe acesta, să nu mai lase gunoaie în pădure, că e urât și periculos.» Anul acesta reluăm excursiile la pădure și mergem pregătiți cu saci de gunoi și mănuși de plastic, din ce am văzut în pozele de la pădure de 1 mai, mesajul lui Răzvi nu a ajuns la prea mulți oameni…”.

Calypso Academy este un centru educațional din Giroc care oferă program de afterschool, club de vacanță, cursuri de limbi străine și ateliere de creație pentru copii. Girocenii îi cunosc deja pe micii eroi pe biciclete, cu veste colorate și zâmbete mari pe buze.