Pandemia a crescut interesul românilor pentru asigurările de sănătate, de locuințe și de viață

Pandemia generată de COVID-19 a produs modificări în percepția românilor asupra riscurilor și, drept consecință, a crescut interesul pentru protecția prin asigurare. În acest sens, cea mai mare creștere a acestui indicator față de anul 2020 a fost observată în cazul asigurărilor de sănătate, 4 din 10 români declarând că pandemia le-a crescut interesul pentru această soluție de asigurare, potrivit celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR-IRES privind Percepția riscului și cultura asigurărilor din România (2021). Rezultatele complete ale cercetării sociologice anuale realizate de IRES – Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, la solicitarea UNSAR, vor fi publicate în curând.

Astfel, 42% dintre români (față de 28% în 2020) spun că sunt mai interesați, ca urmare a pandemiei, de protecția oferită de asigurările de sănătate, 37% de asigurarea locuințelor (vs 24% în 2020) și 30% de asigurările de viață pentru șomaj și preluarea temporară a ratelor (vs 23% 2020). În plus, ediția din acest an a studiului face referire și la asigurarea pentru riscuri cibernetice (furt de date de pe card, parole etc.), unde 32% dintre respondenți au indicat un interes mai ridicat pentru o astfel de protecție.

„Nevoia de siguranță este în creștere, iar oamenii au simțit poate mai mult ca oricând necesitatea de a fi protejați în fața riscurilor printr-o poliță de asigurare. De altfel, acești indicatori de percepție sunt în linie cu cele mai recente rezultate înregistrate la nivel de piață. Este deci important ca programele de educație financiară și campaniile de informare să ajungă la și mai mulți români – UNSAR accelerându-și eforturile și în acest sens”, a declarat Adrian MARIN, Președintele UNSAR.

În ceea ce privește impactul pandemiei asupra situației financiare a populației, numai 1 din 5 respondenți a declarat că va economisi mai mult ca urmare a pandemiei, respectiv 22%, ceea ce indică o scădere de 14 puncte procentuale față de 2020 (36%). Acești respondenți și-ar plasa economiile mai ales în depozite bancare (50%, față 41% în 2020) și în asigurări de viață (27% vs 21%), în timp ce ponderea celor care ar investi pe bursă, titluri de stat sau imobiliare este de sub 10% din total. Remarcăm totodată faptul că asigurările de viață au urcat în topul preferințelor românilor privind instrumentele de economisire.

Nu în ultimul rând, din cercetarea sociologică menționată reiese și o nevoie mai mare de informare în rândul populației. Principala sursă de informare privind asigurările a rămas internetul, menționat de 58% dintre respondenți, urmat de televiziune și de industria de asigurări cu 24%.

Barometrul IRES-UNSAR privind Percepția riscului și cultura asigurărilor în România a fost realizat pe un eșantion format din 1.336 respondenți cu vârsta între 18-50 de ani, în mai 2021, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).