Parlamentul European cere ca animalele să fie mai bine protejate în timpul transportului

În fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate pe cale rutieră, maritimă, feroviară și aeriană în interiorul și în afara UE pentru sacrificare, îngrășare sau reproducere. Bunăstarea lor în timpul acestor călătorii ar trebui să fie asigurată prin norme speciale ale UE, în vigoare din 2005; cu toate acestea, s-a dovedit că aceste norme nu sunt aplicate corespunzător. Comisia de anchetă a Parlamentului European, instituită în iunie 2020 pentru a investiga presupusele încălcări ale normelor UE privind transportul animalelor, a concluzionat că dispozițiile UE în acest domeniu nu sunt întotdeauna respectate în statele membre și nu iau pe deplin în considerare diferitele nevoi ale animalelor. Printre cele mai evidente încălcări se numără lipsa spațiului superior, a apei sau a aprovizionării cu alimente pentru animalele transportate, faptul că animalele sunt transportate atunci când nu sunt apte pentru transport și supraaglomerarea. Sunt utilizate vehicule necorespunzătoare, iar transportul are loc uneori la temperaturi extreme și pe durate de călătorie prelungite. Pentru a remedia situația, eurodeputații au adoptat joi recomandări, cu 557 de voturi pentru, 55 împotrivă și 78 abțineri. Ei invită Comisia și țările UE să își intensifice eforturile pentru a respecta bunăstarea animalelor în timpul transportului, pentru a actualiza normele UE și pentru a numi un comisar UE responsabil cu bunăstarea animalelor.



Limitarea duratei călătoriei și asigurarea unui confort adecvat



Durata călătoriei animalelor domestice destinate sacrificării nu ar trebui să depășească opt ore, solicită deputații, iar animalele gestante aflate în ultima treime a perioadei de gestație nu ar trebui transportate mai mult de patru ore. Vițeii neînțărcați cu vârsta mai mică de patru săptămâni nu ar trebui transportați decât de către fermieri și pe o distanță mai mică de 50 km. Deputații doresc camere CCTV pe vehiculele de transport, în special pentru încărcare și descărcare. Autoritățile naționale ar trebui să aprobe planurile de călătorie numai dacă se preconizează că temperatura va fi cuprinsă între 5°C și 30°C. Ar trebui înregistrate nivelurile de temperatură, umiditate și amoniac din vehicule, adaugă eurodeputații.



Întreruperea exportului de animale vii



Nu există un sistem de control, avertizează eurodeputații, care să verifice transportul animalelor către țări din afara UE. Aceștia solicită ca statele membre să inspecteze toate transporturile către țări din afara UE, pentru a se asigura că animalele sunt hrănite și hidratate, că dispozitivele de adăpare funcționează în mod corespunzător și că au suficient loc și spațiu superior. Exportul de animale vii ar trebui să fie autorizat numai dacă respectă standardele europene în materie de bunăstare a animalelor.



Transportul cărnii în locul animalelor vii



Eurodeputații pledează pentru o tranziție către un sistem mai eficient și etic, care să favorizeze transportul de material seminal sau de embrioni în locul animalelor de reproducție, precum și al carcaselor și cărnii în locul animalelor transportate în vederea sacrificării. Aceștia solicită Comisiei să prezinte de urgență, până cel târziu în 2023, un plan de acțiune pentru a sprijini această tranziție, inclusiv o propunere privind un fond specific pentru a reduce la minimum impactul socioeconomic al modificărilor care trebuie efectuate.



Intervenţii in cadrul dezbaterilor



Raportorul Daniel Buda (PPE, România) a declarat: „Bunăstarea animalelor în timpul transportului nu este negociabilă și trebuie respectată până când animalele ajung la destinația finală. Transportul animalelor vii trebuie să continue, atât în statele membre, cât și în țările terțe, respectând în același mod cele mai înalte standarde de bunăstare a animalelor. Aceste aspecte sunt importante pentru economia UE și pentru supraviețuirea financiară a fermierilor noștri.”

Coraportoarea Isabel Carvalhais (S&D, Portugalia) a adăugat: „Bunăstarea animalelor este un aspect emblematic al acestei instituții. Transportul animalelor vii este o parte inseparabilă din asigurarea bunăstării animalelor în UE, pe care am evaluat-o în profunzime și cu un angajament puternic în cadrul acestei comisii de anchetă. Trebuie să investim în soluții mai multe și mai bune pentru a reduce necesitatea de a transporta animale vii. Cu toate acestea, trebuie să ținem seama de dimensiunea socială a ceea ce propunem și de modul în care acest lucru va afecta oamenii.”