Patru litere de aur

Dr. Dan Mihai Bârliba

Încep – poate surprinzător pentru cititorii acestui articol – cu un grupaj de aforisme care aparţin celui mai mare jucător de fotbal din toate timpurile, Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pelé: “Succesul nu este un accident. El înseamnă muncă din greu, perseverenţă, învăţare, studiu, sacrificiu şi, mai ales, îndrăgirea a ceea ce faci sau înveţi să faci.”; “Dacă eşti primul, eşti primul. Dacă eşti al doilea, nu eşti nimic.”; “Cu cât este mai dificilă victoria, cu atâta este mai mare bucuria de a învinge.”; “Ambiţia ar trebui să fie întotdeauna aceea de a face un joc elegant.”; “Lumea îl susţine pe Pelé sau pe Maradona. Di Stéfano este cel mai bun, mult mai complet.”; “Orice copil din lume care joacă fotbal vrea să fie Pelé. Am o mare responsabilitate în a arăta nu numai cum trebuie să fie un jucător de fotbal, ci şi cum trebuie să fie un om.”; “Sunt mereu întrebat despre indivizi. Singurul mod de a învinge este ca echipă. Fotbalul nu este despre unul sau doi sau trei jucători celebri.”; “Am fost cu adevărat mândru că m-am numit după Thomas Edison şi s-a dorit să mă numesc Edson. Am crezut că Pelé suna oribil. Era un nume inadecvat. Edson a sunat mult mai serios şi mai important.”; “Oriunde te-ai afla, există trei icoane pe care oricine le cunoaşte: «Iisus Hristos», «Pelé» şi «Coca Cola».”.

S-a născut la 23 octombrie 1940 pe meleagurile Braziliei, iar de la vârsta de 15 ani îşi începea o carieră cu care nu mulţi s-ar putea mândri, jucând pentru clubul “F.C. Santos” la acea vârstă, iar peste un an ca membru al echipei naţionale de fotbal.

Este aproape imposibil a expune exhaustiv lista performanţelor sale, cu adevărat istorice în plan sportiv, ca şi în plan umanitar. Iată câteva dintre succesele din fotbal:

* cucerirea a trei “Campionate Mondiale de Fotbal” (1958, 1962, 1970);

* cel mai bun marcator la nivel mondial, câştigând cu propria echipă “Copa Libertadores” în anii 1962 şi 1963;

* cel mai performant golgeter al naţionalei braziliene cu 77 de goluri realizate în 92 de meciuri;

* desemnarea în anul 1999 ca “ Jucătorul Secolului din Lume” de către “Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului”;

* marcator, în întreaga sa carieră, a unui total de 1281 de goluri în 1363 de meciuri (oficiale, neoficiale, amicale);

* decernarea în anul 2013, de către FIFA, a “Premiului de Onoare al Balonului de Aur”.

În acelaşi timp, Pelé – cunoscut prin sintagme memorabile ca “Regele Fotbalului”, “Perla Neagră” sau “Regele” – a fost un neobosit militant împotriva discriminării rasiale, un fel de “Nelson Mandela al sporturilor”, devenind din anul 1994 “UNESCO Champion for Sport” (Campionul UNESCO pentru Sport). De asemenea, strălucitul sportiv a fost desemnat de UNICEF “Goodwill Ambassador” (Ambasador al Bunăvoinţei), remarcându-se în ample campanii de colectare a fondurilor precum cea din anul 1996, desfăşurată sub deviza “Children in Need” (Copiii în Nevoie). Pelé este cel căruia i se datorează organizarea, la începutul celui de-al III-lea Mileniu, a acţiunii intitulate “Match of the Hearth” (Meciul Patriei) ca un mesaj de pace transmis simultan Israelului şi Egiptului.

Închei acest articol cu o preţioasă amintire: aflat la Paris la mijlocul anilor ’70, l-am întâlnit şi l-am îmbrăţişat pe tânărul şi vestitul Pelé, prezent în calitate de Invitat de Onoare la seminarul internaţional organizat sub egida UNESCO pe tema “Relaţia dintre tineret şi sport” unde participam ca şef al “Physical Education and Sport Department” (Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport) din cadrul “Uniunii Internaţionale a Studenţilor” de la Praga. Păstrând în minte acel moment, scriam – peste o jumătate de secol – două însemnări în cartea “Alte gânduri printre aceleaşi cuvinte”, publicată în anul 2017: “Pelé – un nume la care tresare orice stadion de fotbal de pe Mapamond.”; “Ronaldo, degeaba fugi pe tot terenul, că nu îl vei ajunge niciodată pe bunicul Pelé care vorbeşte aceeaşi limbă, dar se află foarte departe de tine!”.

Pelé – patru litere de aur, mai mari decât orice stadion de fotbal al lumii! Pelé nu a murit, ci s-a ridicat la Ceruri spre a-i învăţa pe Îngeri superbul sport cu balonul rotund!