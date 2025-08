Patru proiecte din România, câștigătoare ale competiției „Destinații ale Turismului Cultural Durabil – 2025”

„Felicităm proiectele din România care au fost premiate la ediția din acest an a competiției ECTN – fiecare reprezintă un exemplu de bune practici în turismul cultural durabil. În spatele lor stau multă muncă, creativitate și o dorință puternică de a contribui la transformarea destinației noastre într-una tot mai performantă la nivel internațional, pe măsura condiţiilor naturale şi antropice de care dispune”, a declarat Steliana Cojocariu, consilier al Direcției Generale Turism din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Tema ediției din acest an – „Experiențe ale vizitatorilor și autenticitate pentru destinații de turism cultural durabile, inteligente și reziliente” – a adus în competiție 48 de aplicații din 14 țări europene, depuse de autorități publice, asociații profesionale, centre de promovare turistică și alte organizații de profil.

România a obținut următoarele distincții:

Categoria: Reziliență în destinații de turism cultural durabil, inclusiv moștenirea naturală, tranziția ecologică și acțiunea climatică

Locul I – Colinele Transilvaniei / Transylvanian Highlands, pentru proiectul „Responsible Tourism in the Saxon Cultural Landscape: A Path to Community Resilience”, depus de Asociația Colinele Transilvaniei.

Categoria: Digitalizarea în aspectele legate de patrimoniul cultural și creativitatea turismului inteligent, îmbunătățind experiențele vizitatorilor

Locul II – Biertan Audio Quest , depus de Designers, Thinkers, Makers Association

– , depus de Designers, Thinkers, Makers Association Locul III – Digitally Preserving the Past: Resilient Heritage Experiences in Sibiu for a Smart Tourism Future, depus de Primăria Municipiului Sibiu

Categoria: Servicii de turism cultural pentru toți, vizitatori și rezidenți deopotrivă, inclusiv autenticitate și turism cultural durabil pentru generația mai tânără

Locul II – Via Transilvanica: The Road That Unites, depus de Asociația Tășuleasa Social



Decernarea oficială a premiilor va avea loc la Sibiu, în perioada 1–4 octombrie 2025, în cadrul celei de-a 8-a ediții a Conferinței Internaționale pentru Turism Cultural, organizată de ECTN.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a fost reprezentat în juriul internațional de doamna Steliana Cojocariu, consilier în cadrul Direcției Generale Turism.