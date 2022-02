Pe 25 februarie Lucia lansează EP-ul Immersia la Control Club

Vineri, 25 februarie, Lucia lansează al treilea material de studio, un EP cu 5 piese, intitulat Immersia, printr-un concert la Control Club (strada Constantin Mille, nr 4). Biletele pentru concert sunt disponibile in rețeaua iabilet.ro si sunt in număr limitat.

Prefigurat de single-urile ”Who”, ”Rogue” și ”Simple”, EP-ul Immersia explorează un sound indie/ art pop modern. Fiind un material muzical născut în perioada pandemiei, Immersia a avut parte inițial de o lansare neconvențională: un concert live filmat în mijlocul pădurii din Parcul Național Comana, înregistrat, mixat și masterizat pentru o experiență audio 360 imersivă. Vineri, 25 februarie 2022, la club Control, va avea loc concertul oficial de lansare al noului EP. Concertul va avea și un invitat special, în persoana Valeriei Stoica – ea va interpreta o piesă surpriză alături de Lucia.

Lucia – Simple (Immersia Live)

„Ne bucurăm enorm că avem ocazia în sfârșit să prezentăm EP-ul Immersia într-un concert live, pentru prima oară de când a fost lansat în toamna anului trecut. Cu ocazia asta ne întoarcem și în club Control, unde n-am mai cântat de vreo 5 ani, deci e o dublă ocazie de petrecut. Chiar dacă am făcut o lansare online în octombrie, evident că nimic nu se compară cu un performance live unde oamenii sunt acolo cu noi în sală. O să fie de râs, de plâns, de ascultat, de dansat, de băut, de ce vrea fiecare: o să fie frumos. Ne vedem acolo!” – Lucia

Biletele pentru concert costă 60 de lei și sunt disponibile în rețeaua iabilet.ro: https://www.iabilet.ro/bilete-lucia-concert-de-lansare-Immersia-71361/

EP-ul Immersia conține piesele: Simple (THE CALCULATION), Who (THE ANIMAL), Rogue (THE FLIGHT), Backseat (THE NOISE) și All of the Worlds (THE END). Fiecare dintre ele este însoțită de un artwork dedicat cu reprezentări vizuale randate 3D de către artistul vizual Matei Băcanu (@unmatei).

Albumul este disponibil pentru streaming și download pe toate platformele de distribuție digitală: https://smarturl.it/lucia-Immersia

Accesul la concert se va face exclusiv pe baza certificatului verde COVID-19.

Probabil primul star YouTube al României, Lucia a debutat în 2012 cu single-ul „Silence” – acesta aducându-i peste 27 de milioane de vizualizări și legiuni de fani în toată lumea. Până acum a lansat 3 materiale de studio: albumele Silence (2015) și Samsara (2018) și EP-ul Immersia (2021).

Lucia, foto de Raluca Margescu

Live, Lucia cântă într-un format de trupă, cu chitara bass, tobele, clapele și ocazionalul violoncel oferind un cadru expresiv pentru interpretarea compozițiilor sale. A participat deja la mari festivaluri naționale precum Untold (2018), și a deschis de asemenea concertele unor artiști internaționali precum Asaf Avidan (2016) și Kimbra (2019). În 2021 a făcut parte din selecția pentru ediția online a Eurosonic Noorderslag, cel mai mare festival showcase din Europa și s-a numărat printre finaliștii programului de talente HEMI Music Awards.