„Pe drumul Crăciunului”, un spectacol de excepţie al Corului Național Madrigal

Pe 16 și 17 decembrie 2021, de la ora 19:00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi invită publicul la Spectacolul Extraordinar „Pe drumul Crăciunului”, care se va desfășura la Opera Națională București. Invitații speciali ai evenimentului sunt actorii Ofelia Popii și Marius Turdeanu.

De peste jumătate de secol, sunetul sărbătorii Nașterii Domnului este similar pentru români cu cel al Madrigalului, iar concertele sale de Crăciun reprezintă una dintre cele mai longevive și consecvente tradiții culturale din România. Celebrul ansamblu, dirijat de Anna Ungureanu, a pregătit un spectacol fără precedent, care aduce laolaltă sonoritatea unică a Corului Madrigal, arta teatrală, o scenografie impresionantă și o îmbinare excepțională a vocilor madrigalești cu cele ale celor peste 100 de copii din Programul Național Cantus Mundi. Actorii Ofelia Popii și Marius Turdeanu vin să întregească acest proiect cu elemente literare, care să amplifice firul emoțional al spectacolului.

„Spectacolul de Crăciun din acest an este construit în jurul unei metafore emblematice, prezentă în mentalul colectiv de peste 2000 de ani – Crăciunul ca miracol al unui nou început, al speranței și credinței redescoperite, al încrederii în viitor. Noul nostru proiect intitulat „Pe drumul Crăciunului” este o astfel de parabolă a rezilienței umane în fața încercărilor destinului, în care Madrigalul și actorii invitați ne poartă către simbolurile profunde ale Crăciunului prin muzică, poezie, literatură, scenografie, mișcare scenică și light-design” – a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, care semnează și scenariul și regia spectacolului.

Firul ideatic al acestui spectacol pornește de la o poveste universală. Este povestea fiecăruia dintre noi, a fiecărei familii care ar putea să se despartă, independent de voința sa, atunci când se află în calea unor evenimente colective violente, ce pot dezrădăcina și pune la încercare valorile ce ne unesc. Este o istorie în sunet și lumină a celor înstrăinați, care păstrează speranța regăsirii prin simbolul luminos al Crăciunului. Crăciunul devine acel timp magic, „căminul” esențial în care familia se regăsește.

Anna Ungureanu, dirijorul principal al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a pregătit pentru acest spectacol o selecție repertorială emblematică, menită să creeze o legătură organică între dramatism și speranță și între clasic și modern, în tradiția atât de iubitelor colinde românești și internaționale.

Regia și scenariul evenimentului sunt semnate de Emil Pantelimon, iar scenografia de Vladimir Turturică. Selecția textelor dramatice a fost realizată de Mădălin Guruianu și va purta spectatorii printr-o succesiune emoțională dinamică, pornind de „Cântarea Cântărilor”, până la poeme de Eugen Jebeleanu, Lucian Blaga și Costache Ioanid și texte semnate de Khaled Hosseini, Sfânta Tereza de Avila și Paulo Coelho.

Actorii invitați ai spectacolul „Pe drumul Crăciunului” sunt Ofelia Popii și Marius Turdeanu, doi dintre cei mai aplaudați și premiați actori ai României, personalități artistice efervescente, care aduc un plus de dinamism momentului atât de așteptat al tradiționalului Concert de Crăciun al Corului Madrigalul.

Și pentru că „Drumul Crăciunului” este un eveniment care vorbește într-un mod profund despre legăturile de familie în vremuri grele, cele două concerte din 16 și 17 decembrie vor susține cauza Hope and Homes for Children România, Fundație care lucrează de peste 23 de ani pentru închiderea orfelinatelor din țară și pentru a-i ține pe cei mai vulnerabili copii alături de părinții lor. Parteneriatul dintre instituția Corului Madrigal și Hope and Homes for Children se extinde și asupra Târgului Classical Christmas Market, unde în perioada 3 – 30 decembrie vizitatorii vor putea afla zilnic informații despre campania „Sunt Aici!”, un proiect despre cea mai mare frică a unui copil – cea de a fi despărțit de familia lui. Mai multe detalii pe https: www.departedefrica.ro

Biletele la spectacol sunt disponibile pe Bilete.ro.

Evenimentul va respecta toate normele de prevenție COVID-19 în vigoare la data desfășurării.

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata evenimentului.

Actriță de teatru și film, Ofelia Popii a absolvit Facultatea de Teatru a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în 2001, an din care activează la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu. În ultimii 20 de ani a devenit una dintre cele mai prețuite prezențe ale scenei naționale, aclamată deopotrivă de public și de presa de specialitate, cu zeci de roluri remarcabile la activ, care i-au adus nenumărate premii naționale și internaționale. Una dintre cele mai carismatice și intense interpretări ale sale este Mefisto, din producția „Faust” (r. Silviu Purcărete), performanță pentru care a primit premiul UNITER pentru Cea mai bună actriță (2008), cât și premiul „Herald Angel” la Festivalul Internațional de la Edinburgh (2010). În 2021 a debutat ca regizor cu piesa „O zi de vară”, de Sławomir Mrożek, la Teatrul Național „Radu Stanca”. A jucat, de asemenea, în opt lung metraje românești, ultimul fiind „Om, câine” (r. Ștefan Constantinescu), lansat în anul 2021.

Marius Turdeanu este actor de teatru și film și o prezență marcantă și prolifică pe scena națională. A absolvit Facultatea de Arta Actorului – Universitatea de Arte din Târgu Mureş în anul 2002 și face parte din echipa Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și colaborează cu Teatrul Național din Târgu Mureș. La Sibiu, joacă nu doar în cele mai noi premiere („Autobahn”, r. Andrei şi Andreea Grosu), ci și în producții care se afla in repertoriul teatrului de multe stagiuni („Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, r. Andreea și Andrei Grosu, „D’ale Carnavalului” și “Calatoriile lui Gulliver”, r. Silviu Purcarete sau „Platonov”, r. Alexandru Dabija). A fost de doua ori nominalizat la premiile UNITER pentru Cel mai bun actor în rolul principal pentru rolurile din „Maestrul şi Margareta” (r. Zoltán Balázs) și din „Ispita Cioran” (r. Gavriil Pinte). Ultimul film în care a jucat este „Tom și Jerry 2.0”, o adaptare după piesa de teatru „Jerry and Tom”, de Rick Cleveland, în regia lui Florin Piersic Jr.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4.600 de concerte aplaudate în întreaga lume, impunându-se astfel ca un adevărat „brand de țară”. Este unul dintre etaloanele mondiale ale muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală.

În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate.

După 58 de ani de activitate neîntreruptă, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, instituţie publică de concerte de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii din România, își continuă parcursul său de diplomație culturală, fiind unul dintre cele mai longevive și apreciate ansambluri corale europene.

Din anul 2011, Corul Madrigal derulează Programul Național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de maestrul Ion Marin, care reunește în prezent peste 1.680 de coruri și peste 60.000 de copii din țară și diaspora. (Biroul de presă Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” Programul Național Cantus Mundi)