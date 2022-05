PepsiCo deschide înscrierile pentru programul de Internship ”dare to do more”

PepsiCo, companie globală care deține mărci precum PepsiMAX, Lay’s, Doritos și Quaker, lansează o nouă ediție a programului de internship pentru studenți „Dare to Do More” în Europa. Competiția desfășurată integral online invită studenții, proaspeții absolvenți și tinerii cu până la trei ani de experiență din întreaga regiune să își valorifice abilitățile antreprenoriale și să beneficieze de următoarele mari tendințe din industria FMCG. Anul acesta, participanții au sarcina de a propune un proiect de sustenabilitate de impact care să ajute businessul PepsiCo și de a-l prezenta liderilor PepsiCo. Candidații care ajung la etapa finală vor avea posibilitatea de a participa la un interviu pentru a obține un rol într-unul dintre programele de stagiu ale PepsiCo din Europa. În ediția din acest an, participanții din România vor concura pentru 2 roluri în cadrul departamentelor de Insights și eCommerce pentru un stagiu de doi ani.

Cu o perioada de înscriere care durează până la finalul lunii mai, inițiativa extrem de competitivă continuă să inoveze în cadrul schemelor tradiționale de recrutare, eliminând trimiterea CV-urilor pentru înscrierea în program, oferind astfel candidaților șansa de a-și evidenția personalitatea și abilitățile de gândire critică prin intermediul proiectelor propuse.

Pentru 2022, candidații selectați vor concura direct pentru primele trei premii suplimentare (gadgeturi digitale) la finalele europene desfășurate online.

Extinzându-și aria de acoperire, programul va fi disponibil în opt țări: România, Spania, Marea Britanie, Polonia, Serbia, Belgia, Olanda și Turcia. Absolvenții de succes vor avea ocazia să lucreze cu echipe și colegi din întreaga lume pentru unele dintre cele mai mari branduri FMCG la nivel mondial.

“Și în acest an vom desfășura programul Dare To Do More care ne oferă posibilitatea să întâlnim pe unii dintre cei mai talentați tineri din România. În același timp, le oferim oportunitatea de a experimenta ce presupune activitatea la PepsiCo, să înțeleagă ce înseamnă o abordare sustenabilă în dezvoltarea unei companii într-o lume tot mai dinamică și mai schimbătoare“, declară Annie Grifftih-Swain, HR Director PepsiCo East Balkans.

“Mi-a plăcut fiecare parte a procesului Dare To Do More. Ceea ce a început ca o idee s-a transformat într-o experiență reală plină de învățare și provocări neașteptate. Din prima zi poți experimenta abordarea PepsiCo, atmosfera de aici te face să te simți susținut și încurajat de colegi geniali și prietenoși. Este fascinant să te alături echipei D&A într-un moment atât de crucial, când compania depune toate eforturile către digitalizare,” declară Cari, DTDM 2021 Finalist, Data Analytics, Spain.

„Sunt încântat de programul Dare To Do More și de oportunitățile care mă așteaptă. Expunerea la proiecte și provocări de afaceri într-un mediu multifuncțional, în timp ce deprinzi noi abilități legate de funcționarea lanțului de aprovizionare dintr-o perspectivă 360 este o experiență PepsiCo unică. În cele din urmă, motivația de a fi proactiv și de a conduce inițiative modelează o mentalitate adecvată pentru toți absolvenții,” declară Michalis, primul câștigător al DTDM 2021, Supply Chain, Grecia.