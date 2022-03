Peste 1.800 de joburi Ukrainian friendly disponibile pe platforma BestJobs

Pe măsură ce tot mai mulți cetățeni ucraineni se refugiază pe teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, crește și nevoia lor de a găsi o sursă stabilă de venit. În doar două săptămâni, de când platforma de recrutare BestJobs a introdus eticheta specială „Ukrainian friendly 🇺🇦” prin care angajatorii pot evidenția joburile potrivite cetățenilor ucraineni, companiile au activat aproximativ 600 de astfel de anunțuri, care însumează peste 1.800 de joburi. Cele mai multe sunt în domeniile telecomunicații (18%), tehnic & inginerie (23%), vânzări (8%), contabilitate (8%) și HoReCa (6%).

BestJobs își extinde sprijinul pentru candidații ucraineni, încurajând angajatorii să deschidă poziții Ukrainian friendly 🇺🇦, prin oferirea de anunțuri gratuite pe pagina creată special. Cetățenii ucraineni în căutare de job pot găsi pe platforma BestJobs anunțuri marcate cu eticheta specială, care beneficiază de traducere în limba ucraineană, pentru un acces facil. În plus, aceștia au la dispoziție numărul de telefon (+40) 31 710 4230, unde vor primi suport în limba engleză pentru identificarea joburilor potrivite și asistență în procesul de recrutare.

De la începutul conflictului din Ucraina, interesul pentru obținerea unui aviz de muncă și a unei vize în România a crescut semnificativ, potrivit tendințelor înregistrate de motoarele de căutare. Aceste date se reflectă și pe BestJobs, unde numărul de noi candidați vorbitori de limbă rusă sau ucraineană a crescut de 4 ori. Datele oficiale arată că până acum aproape 300 de refugiați ucraineni și-au găsit deja job în România și numărul lor este în creștere, întrucât tot mai mulți își exprimă interesul pe rețele de socializare sau în grupuri de suport.

„Odată cu primul val de refugiați care a ajuns în România, întreaga echipă BestJobs s-a mobilizat pentru a îi susține pe cei nevoiți să se adapteze rapid la acest mediu nou pentru ei, fiind printre primii care am anticipat nevoile de integrare ale celor care se stabilesc pe teritoriul țării noastre pe perioadă nedeterminată. Astfel, am dezvoltat o facilitate prin care aceștia pot identifica mai ușor joburile potrivite lor – prin eticheta Ukrainian friendly job 🇺🇦. Impresionați de numărul mare de companii care și-au arătat susținerea, la rândul lor, activând sute de joburi Ukrainian friendly, continuăm să ne punem resursele în direcția susținerii acestor refugiați și am creat o pagină specială, prin intermediul căreia, toți angajatorii deschiși la a angaja refugiați ucraineni, ne pot solicita anunțuri gratuite. De asemenea, îi încurajăm să doneze laptopuri și echipamente de comunicare”, spune Ana Vișian, Marketing Manager BestJobs.

BestJobs a identificat nevoile refugiaților de a avea echipament electronic pentru a putea munci sau pentru a putea ține legătura cu familia, drept pentru care invită companiile partenere să doneze telefoane mobile, tablete, laptopuri și alte echipamente funcționale care vor ajunge la cetățenii ucraineni în nevoie. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina dedicată.

Pentru această inițiativă, BestJobs este în contact cu ONG-urile locale implicate în procesul de ajutorare a victimelor conflictului din Ucraina, care pot susține logistic stocarea și distribuirea donațiilor, pentru a putea veni în ajutorul refugiaților ucraineni.