Peste 366 milioane euro pentru infrastructura de apă în județele Neamț și Mureș

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a semnat marți două contracte de finanțare pentru implementarea a două proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Neamț și Mureș.

Peste 180 milioane de euro pentru infrastructura de apă în județul Neamț

Astfel, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat, împreună cu directorul general al Companiei Județene APA SERV SA, Ioan-Vlad Angheluță și președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț, în valoare de peste 180 milioane de euro.

Prin acest proiect, peste 63.000 de locuitori vor beneficia de investiții în sistemele de alimentare cu apă, iar peste 10.400 de locuitori vor fi conectați sau vor beneficia de modernizarea infrastructurii de apă uzată, în localități precum: Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, Gârcina, Girov, Dumbrava Roșie, Dobreni, Săvinești, Roznov, Zănești, Piatra Șoimului, Podoleni, Roman, Rediu și Costișa. Cele mai importante investiții realizate în cadrul proiectului vor fi: 288 km conducte de alimentare cu apă și 106 km conducte de colectare a apelor uzate.

186 milioane de euro pentru infrastructura de apă în județul Mureș

Cel de al doile contract, semnat între minsitrul Dragoș Pîslaru și directorul general al Companiei AQUASERV SA, Sipos Levente și președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, vizează implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș și are o valoare de 186 mil. euro.

Prin proiect, peste 91.000 locuitori din județul Mureș vor beneficia de investiții în alimentarea cu apă și peste 3.800 locuitori de infrastructura de apă uzată din localitățile: Pănet, Mica, Miercurea Nirajului, Acățari, Gălești, Gheorghe Doja, Păsăreni, Vărgata, Fantanele, Bahnea, Bălăușeri, Coroisânmartin, Nadeș, Neaua, Vețca, Zagar, Ogra, Sânpaul, Cristuru Secuiesc, Sângeorgiu de Pădure și Viișoara. Cele mai importante investiții din cadrul proiectului constau în 410 km rețele de apă și peste 32 km conducte de rețele de canalizare.

Cele două proiecte contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a celor două județe, fiind încadrate în obiectivul de politică europeană „O Europă mai verde” și în Prioritatea P1 a programului privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția către o economie circulară.