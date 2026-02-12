Peste 90% dintre liceeni cer spații sigure în școli și o comunicare mai bună cu profesorii

Peste 90% dintre elevi spun că au nevoie de spații sigure și prietenoase în școli și de măsuri pentru prevenirea bullyingului. Peste 41% își doresc relații mai bune cu profesorii, iar peste o treime își doresc metode moderne de predare și mai multe activități extrașcolare. Datele au fost colectate printr-un sondaj realizat în rândul a 520 de elevi din opt licee din județul Buzău, la începutul proiectului „Reimagine Education – Să ne reimaginăm educația”, implementat de Federația Coaliția pentru Educație și cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.



În perioada aprilie 2025 – februarie 2026, liceenii au fost implicați direct în identificarea nevoilor colegilor lor, în generarea, prezentarea și implementarea de soluții concrete pentru un mediu educațional mai sigur, mai atractiv și mai motivant. Progresul realizat în cadrul liceelor a fost prezentat miercuri, 11 februarie, de către tineri și profesori, în cadrul conferinței organizate la Teatrul George Ciprian din Buzău, unde au participat peste 300 de participanți.

„Pe parcursul proiectului, i-am încurajat pe tineri să participe mai mult la viața școlii, iar conferința a pus în lumină progresele realizate în doar câteva luni. Liceenii și profesorii au avut curajul să vorbească deschis – despre ce le-a ieșit, dar și despre dificultăți. Mesajul transmis de tineri a fost clar: vor ca școala să fie parte din viața lor, să fie mai sigură, să se dezvolte, iar învățarea să fie conectată la realitate. Au demonstrat că pot fi co-creatori ai unei educații relevante, nu doar receptori de informație aridă. Vom continua să le susținem inițiativele până la finalul acestui an școlar și vom promova aceste bune practici la nivel regional și național, cu ajutorul autorităților și al partenerilor interesați.” – Simona David Crisbășanu, președinta Federației „Coaliția pentru Educație”.

Liceele beneficiare au pus în aplicare inițiative menite să îmbunătățească viața școlară: spații sigure pentru socializare și consiliere („Safe Corner”), conferințe pentru dezvoltare personală, cluburi de muzică și actorie, inclusiv activități educaționale precum Teatru Forum pentru prevenirea bullyingului și discriminării, programe de mentorat și orientare în carieră, dar și metode de promovare a lecturii, cluburi IT pentru reparații și upgrade de echipamente, activități sportive etc. Toate aceste inițiative au fost gândite și implementate de către elevi, cu sprijinul profesorilor coordonatori și al conducerii liceelor, pornind de la nevoile identificate de ei.

„Lucrez de 35 de ani în sistem. Am văzut multe puncte comune la cele opt licee, care reprezintă o plajă largă de specializări. La nivelul ministerului, vrem să descoperim toate aceste bune practici și inițiative, care adesea rămân destul de izolate. Am reflectat la cât de mult contează curajul de a visa și rolul pe care ar trebui să îl aibă profesorii în a-i încuraja pe elevi să viseze. Continuați să visați împreună. Câteva idei care ar putea să fie extinse la nivel național: implicarea elevilor în a identifica și comunica nevoile lor. Ați găsit soluția și ați și implementat-o, cu resurse descoperite de voi. Iar pentru ca aceste inițiative să reușească este importantă cultura școlii, o școală care colaborează și acționează ca o comunitate”, a declarat Tania Irimia, director în Ministerul Educației și Cercetării.

Una dintre inițiativele care s-au regăsit în mai multe licee a fost crearea de spații sigure, de socializare în cadrul școlilor, ca mod de a face mediul școlar mai prietenos. Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” a amenajat un astfel de spațiu chiar pe hol – „Safe Corner” – dedicat relaxării, consilierii și dezvoltării abilităților de comunicare ale elevilor. La Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, elevii au deschis o ceainărie, un loc destinat socializării, precum și activităților din cluburile extrașcolare de teatru, muzică etc. La Liceul de Arte, a apărut „Colț Art”, un spațiu creativ pentru orele libere, completat de inițiative de consiliere între colegi.

La Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” din Pătârlagele, elevii au organizat conferințe de dezvoltare personală, un program de mentorat, un club de dezbateri și „Caravana lecturii”, pentru stimularea interesului pentru educație. Iar la două dintre licee – Liceul Tehnologic „A.I. Cuza” și Liceul Teoretic Pogoanele – metoda teatru forum a fost folosită pentru prevenirea bullyingului și a discriminării, prin scenarii inspirate din situații reale trăite de elevi. Ȋn Liceul Tehnologic din Pogoanele, elevii au organizat un club de muzică pentru repetiții și evenimente de strângere de fonduri pentru familii vulnerabile din comunitate. În plus, au pus la punct un club de IT pentru repararea de echipamente și un program de mentorat pentru orientare în carieră.

„Trebuie să facem școala mai atractivă pentru copii – aceasta este calea pe care o avem de urmat. Școala nu înseamnă o construcție, școala suntem noi. Voi, elevii, sunteți vocea care, iată, chiar se aude. Dacă toate școlile vor avea un colț de relaxare, cu siguranță că problemele vor fi mai puține”, a completat Dan Popescu, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

Cercetările arată că investiția în abilități socio-emoționale aduce un beneficiu economic de 11 dolari pentru fiecare dolar investit. Reimagine Education demonstrează că tinerii pot dezvolta aceste competențe esențiale prin participare activă, colaborare și proiecte concrete pentru dezvoltarea comunității școlare.

„Reimagine Education – Să ne reimaginăm educația” s-a desfășurat în perioada aprilie 2025 – februarie 2026 și a implicat peste 300 de elevi din opt licee din județul Buzău, prin ateliere, întâlniri de consultare, chestionare și activități practice. Proiectul a avut ca scop creșterea participării tinerilor în viața școlii, stimularea dialogului real dintre elevi, profesori și decidenți locali și transformarea ideilor elevilor în soluții concrete. Inițiativa este implementată de Federația Coaliția pentru Educație și cofinanțată de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.