Piața de E-commerce dă semnale de revenire după un început de martie cu scăderi pe linie

În perioada 24 februarie – 7 martie 2022, traficul magazinelor online a scăzut între 15% și 25% față de o perioadă normală. Românii sunt mult mai rezervați în achiziții în această perioadă și au renunțat la cumpărăturile de impuls, axându-se pe cele de utilitate.



În perioada menționată, experții în digital marketing și e-commerce de la Gun Media au constatat o similitudine între comportamentul de achiziție în cazul cumpărăturilor online al consumatorilor români în contextul războiului din Ucraina și comportamentul manifestat la începutul primăverii anului 2020, când a izbucnit pandemia.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate creșteri ale interacțiunii și fluxului de subiecte din social media pe subiecte de război, au scăzut volumele de căutare în Google, website-urile au înregistrat trafic mai puțin, iar achizițiile online au scăzut cu până la 15% față de o perioadă normală. Totodată, și rata de conversie și de revenue a scăzut, consecința fiind scăderea rezultatelor din e-commerce.



„Scăderea achizițiilor online de la finalul lunii februarie ne-a făcut să realizăm încă o dată că piața reacționează la orice fel de evenimente externe și că este foarte important să ne adaptăm campaniile la context. Până atunci, începutul de an fusese unul promițător pentru majoritatea magazinelor online din portofoliul Gun Media, agenție de performance în marketingul online. Vedeam o creștere medie a numărului de achiziții de aproximativ 25% vs. 2021, unele magazine ajungând și până la 55% creștere a tranzacțiilor online. Această evoluție a depins de nișă, de maturitatea brandului, de consecvența în comunicare și bugetele investite”, susține Robert Trandafir, co-fondator Gun Media.



Declanșarea evenimentelor din Ucraina a generat scăderi pe toate nișele. Procentele diferă pe diferite segmente și nișe, fluctuează și în funcție de maturitatea brandului, însă trendul de scădere a fost clar.

„La izbucnirea războiului chiar aveam campanii mari de vânzare online în plină desfășurare. Am menținut campaniile, dar mult mai rezervați în mesaje, atenți la reacția comunității și cu ochii ațintiți pe felul în care performau bugetele. A părut că se repetă istoria pentru cumpărăturile online. Acum, la o lună de la izbucnirea războiului în Ucraina, suntem în proces de revenire la normalitate”, a completat expertul în e-commerce.

Brandurile și-au adaptat comunicarea, iar pe final de martie se văd îmbunătățiri în cifre

În tot acest context, comunicarea a jucat un rol important. Multe branduri au anunțat susținerea față de asociații care veneau în sprijinul refugiaților. Altele au susținut diverse cauze fără să facă public acest lucru. Totuși, prin faptul că au comunicat în mod reținut cu privire la diverse oferte și au fost atente la feedback-ul comunității, au arătat empatie față de situația actuală, atitudine percepută pozitiv de către internauți.

„La final de martie putem vedea o creștere medie a achizițiilor față de aceeași perioadă a anului trecut de aproximativ 20%. La final de trimestru I, premisele acestui an sunt sunt optimiste. În mod normal piața de e-commerce va continua creșterea în 2022”, a declarat Robert Trandafir, co-fondator Gun Media.

Aceste premise pozitive la început de an au fost asigurate și de maturitatea pieței de e-commerce, dar și de evenimentele primăverii: Valentine’s Day, Dragobete, 1 și 8 martie. De obicei, aceste perioade ar fi însemnat creștere, cu o efervescență a campaniilor de reduceri ceva mai mare.