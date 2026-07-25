Pilotul care a neutralizat drona rusească de vineri a doborât și ținta de sâmbătă: „În doar 11 minute…“

Tiberiu Cocora (gds.ro)

O nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în această dimineață, la scurt timp după ce a fost detectată de radarele MApN.

Se pare că pilotul de F-16 care a doborât a doua dronă în România este același care a neutralizat și drona rusească de vineri. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă că aparatul de zbor care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă dimineaţa a fost lovit de o rachetă la aproape 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, după ce a zburat 11 minute pe teritoriul ţării noastre.

„A fost o activitate intensă în această dimineaţă în zona graniţei cu Ucraina, în vecinătatea spaţiului aerian cu România, de pe la ora 05:00. La ora 08:20, o dronă a intrat în spaţiul aerian al României, la vreo 17 kilometri verticală faţă de Sulina.

Doi piloţi, aflaţi în misiune de poliţie aeriană cu avioane de vânătoare româneşti, în 11 minute, au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare. (…). La 9,6 km de Sfântu Gheorghe este punctul de impact, 11 minute, după intrarea în spaţiul aerian„, a spus Radu Miruță.

Miruță laudă reacția rapidă a Armatei Române

În cadrul intervenţiei telefonice la Antena 3 CNN, Radu Miruță a subliniat că doborârea dronei demonstrează fermitatea Armatei Române în fața încălcării spațiului aerian și arată că măsurile luate de Ministerul Apărării pentru consolidarea capacităților de reacție și pregătirea pentru astfel de incidente încep să dea rezultate.

„Este o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neautorizate nu sunt tolerate şi este, dacă vreţi, o dovadă că ceea ce am spus constant cu privire la preocuparea permanentă a Ministerului Apărării de a rearanja capabilităţii, în a face tot felul de simulări cu privire la dronele care intră prin anumite moduri în spaţiul aerian românesc a început să dea roade.

Informaţiile încep să apară de la discuţiile cu piloţii, care, poate, ajung să vadă vizual drona din cockpitul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informaţii este generată de un raport de expertiză pe care mai multe instituţii ale statului român o fac ulterior, colectând rămâşiţele acestei drone de la sol şi făcând o expertiză asupra lor“, a spus Radu Miruță.

La întrebarea: „Aţi luat legătura cu aliaţii NATO ca să-i informaţi despre acest nou incident produs pe teritoriul României?”, Radu Miruţă a oferit următoarele precizări: „Sunt nişte proceduri specifice care se întâmplă în astfel de situaţii, care se execută în momentul în care se realizează, da. (…). Nu, nu am vorbit în cele 20 de minute (n.r.: cu Mark Rutte), de când s-a întâmplat evenimentul, dar este o procedură militară pentru astfel de lucruri”.