Planable: Brandurile se îndepărtează de platformele tradiționale de social media, dar Instagram crește cu 58%

Companiile aleg tot mai mult conținutul video pentru comunicarea cu followerii

În prima jumătate a anului, companiile au folosit tot mai puțin rețelele de socializare tradiționale, precum Facebook, Twitter și Linkedin, alegând preponderent Instagram ca rețeaua preferată pentru promovarea brand-ului în social media, potrivit celui mai recent studiu realizat de Planable.

Astfel, Instagram a înregistrat o creștere de 58% a numărului de postări per utilizator comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, clienții Planable, care utilizează platforma de colaborare pentru pregătirea și programarea postărilor pentru social media, demonstrând o preferință evidentă pentru folosirea Instagram pentru a comunica cu urmăritorii lor și pentru promovarea brand-ului. Numărul de story-uri per utilizator pe Instagram a crescut, de asemenea, cu 10% în prima jumătate a anului acesta.

Pe de altă parte, Facebook a înregistrat o scădere de 16 procente a numărului de postări per utilizator, Twitter o reducere de 21%, iar LinkedIn o ușoară scădere de 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Studiul Planable a acoperit peste 9.000 de companii din 87 de țări.

„Nu este o surpriză faptul că Instagram a devenit una dintre cele mai populare platforme de socializare pentru brand-uri. Cifrele ne arată foarte clar acest lucru. De asemenea, ne așteptăm ca formatul video să fie utilizat tot mai mult de către companii pe toate platformele și să devină tipul de conținut preferat pentru a interacționa cu fanii. În acest context, vedem că platformele axate pe conținut video, cum ar fi TikTok, devin un canal principal pentru brand-uri, întrucât rețeaua socială a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori activi lunar.”, a declarat Miruna Dragomir, director de marketing în cadrul Planable.

Astfel, în prima jumătate a anului 2021, conținutul video a avut o evoluție considerabilă, înregistrând o creștere de 17% a numărului de postări per utilizator pe toate platformele de socializare, în comparație cu anul precedent, conform datelor din studiul Planable.

„30% dintre companiile cu care lucrăm folosesc conținut video pe social media și observăm că a devenit o parte importantă a strategiei lor. Drept urmare, la sfârșitul lunii mai, anul acesta, am lansat și funcționalități YouTube în cadrul platformei Planable și peste 13% din companiile cu care lucrăm și-au conectat deja conturile.”, a adăugat Miruna Dragomir.