Portugalia a preluat la 1 ianuarie președinția semestrială a Consiliului UE

Portugalia i-a succedat la 1 ianuarie Germaniei la președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, un rol ce se anunță “exigent”, fiind marcat de lupta pentru ieșirea din criza sanitară. “Etapa în care intrăm nu este mai puțin complicată decât perioada anterioară”, a avertizat premierul portughez Antonio Costa. “Este timpul să trecem la acțiune, să lansăm în teren toate instrumentele de care dispunem: planul vaccinării la nivel european și planurile de relansare economică naționale”, a subliniat Antonio Costa într-un amplu editorial publicat de săptămânalul “Expresso”.

În coordonare cu Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen, Lisabona va continua concertarea măsurilor sanitare luate de cei 27 mambri ai UE, care până acum au reacționat dispersat la fiecare val al epidemiei.

Veto-ul Ungariei și al Poloniei fiind depășit, președinția portugheză urmează să se angajeze la punerea în aplicare a masivului plan în valoare de 750 miliarde de euro finanțat de un “inedit împrumut comun”. Fiind prioritatea numărul unu a semestrului portughez, acest obiectiv va fi precedat de diversele planuri de relansare naționale care, potrivit Lisabonei, trebuie să favorizeze “o relansare economică și socială ce va avea drept motor tranzițiile climatică și digitală”.

Un “summit social” în luna mai

Pentru a “garanta că această dublă tranziție (economică și socială – n.n.) va fi valabilă pentru toți”, Portugalia dorește organizarea unui “summit social” în zilele de 7 și 8 mai, la Porto, mare oraș din nordul țării. Dacă situația sanitară va permite, această reuniune trebuie să se încheie cu angajamentul țărilor membre ale UE “de a dezvolta drepturile sociale ale europenilor”.

Un alt eveniment important sub președinția portugheză a Consiliului UE este un summit UE-India, ce se va ține tot la Porto. Pentru Lisabona, această întâlnire între șefii de stat și de guvern europeni cu premierul indian Narendra Modi este dovada ambiției “celor 27” de a-și “diversifica” partenerii, în contextul rivalității în creștere dintre China și Statele Unite. Pe fondul rupturii Regatului Unit de Uniunea Europeană, președinția portugheză a Consiliului Uniunii va avea misiunea de a acompania Londra în punerea în aplicare a acordului comercial ce a fost în cele din urmă încheiat, ce încadrează relațiile comerciale de după Brexit. Un alt dosar spinos căruia Portugalia va trebui să-i facă față este noul Pact al migrației, prezentat de Comisia Europeană în septembrie și care divizează profund țările din prima linie (Italia, Grecia, Spania sau Cipru) de țările ostile primirii de migranți, cum ar fi Polonia și Ungaria.

Foto: By Junta Informa – This file has been extracted from another file: 14.11.17 Visita Ayuntamiento de Lisboa 3.jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43905317