Precizările Federaţiei Patronatelor din Turism privitor la controalele ANPC

Astăzi, a avut loc prima întâlnire organizată de ANPC privind întocmirea ghidului de bune practici pentru serviciile de cazare turistică.

La această întâlnire s-a pus accentul pe colaborarea eficientă între reprezentanții ANPC și operatorii economici din turism, așa cum există de mulți ani în țările civilizate, unde inspectorii efectuează inițial controale pentru a ajuta operatorul să se încadreze în legislație.

Cu toate acestea, membrii FPTR ne-au informat ca în ultimele zile, inspectorii ANPC au facut descinderi tip spectacol, avand o atitudine aroganta și disprețuitoare, în hotelurile si restaurantele din toată țara , fără a da nicio explicație despre normele după care își ghidează controlul, dând amenzi și suspendând activitatea, deși consideram ca misiunea ANPC este să corecteze activitățile comerciale care nu respectă legea, nu să vizeze falimentarea unor afaceri.

După doi ani de pandemie, inspectorii ANPC au cerinte absurde pentru hoteluri: solicita inlocuirea mochetelor in totalitate in camera sau pe hol pentru o singura arsura cu tigara sau o pata rezistenta la solutii, executarea de zugraveli zilnice, utilizarea de protectii de pat impermeabile schimbate împreuna cu lenjeria etc. Sunt solicitate plase de tantari, in conditiile in care nicio norma nu le prevad ca obligatorii.

(criterii de clasificare prevăd mijloace de protecție împotriva insectelor). Mapele cu informațiile din camere, in cadrul masurilor Covid nu mai pot fi utlizate, ele pot fi consultate online, dar inspectorii solicita mape in format tiparit. Multe dintre aceste solicitari intra in contradictie cu criteriile de clasificare specifice activitatii de turism și cu normele Hello Hygiene care au contribuit la stoparea raspandirii Covid-ului, existand si divergente de viziune intre ANPC, Directia de Control al MAT, DSVSA, DSP. Atitudinea agresiva si spectacolul aruncarii mancarii prin bucatarii, nu este una profesionista si nu aduce beneficii nimănui : inspectorilor, clienților, angajaților sau patronilor. Opinia membrilor FPTR este ca defapt, inspectorii ANPC fac controale pentru a intimida.

Am solicitat baza legală în care inspectorii ANPC fac aprecieri pentru ustensilele de bucătărie ca fiind profesionale sau nu, in lipsa unei prevederi legale (cuțite cu mânere de plastic sunt apreciate ca neprofesionale, chiar daca sunt cumparate de la firme specializate, tigai uzate, desi sunt curate, obligativitatea folosirii congelatoare si frigiderelor numai de inox).

Conform NORMEI DE IGIENA din 16 decembrie 1998 (*actualizate*) privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor (actualizate până la data de 31 mai 2003*) EMITENT Ministerul Sănătății…

Art. 10. –

1). Utilajele și mobilierul tehnologic din dotarea unităților alimentare vor fi confecționate din materiale rezistente la lovituri și coroziune, neferoase, ușor de curățat, care să nu afecteze proprietățile nutritive, fizico-chimice și organoleptice și să nu favorizeze contaminarea microbiană a alimentelor cu care vin în contact; vor fi întreținute în permanentă stare de funcționare și vor fi amplasate astfel încât să fie accesibile operațiunilor de întreținere igienică.

Echipamentele de lucru, utilajele, ustensilele, recipienții folosiți sunt confecționate din materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune, netoxice, în stare corespunzătoare de igiena și întreținere;

În data de 4 iulie, Comitetul Director al FPTR a transmis prin adresa nr. 1665 următoarele propuneri privind completarea Proiectului Ghidului de bune practici:

– actualizarea cu ultima modificare a Ordonanței nr.58/25.08.1998 prevăzută de O.U.G. nr.86/23.06.2022;

– menționarea că în prezent există șase tipuri de cazare, din care:

– trei conțin și servicii de alimentație publică

– două conțin pe lângă serviciile de alimentație publică și alte servicii, unele impuse prin criteriile de clasificare. (ex. parcare, locuri de joaca pentru copii, servicii SPA, plaje cu dotările specifice, servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare etc.);

– menționarea si diferențierea îndrumărilor, pentru unitățile de alimentație publică IMPUSE, aflate in incinta complexului hotelier, față de unitățile de alimentație publică INDEPENDENTE.

În cadrul întâlnirii, pe lângă propunerile menționate anterior, dl Dragoș Răducan a propus ca reprezentanții ANPC:

– să facă controale periodice pentru a ajuta operatorii economici să fie la curent cu cerințele actuale, dar fără să primească amendă, ci doar avertisment la prima vizită, acolo unde NU se constată încălcări flagrante ale normelor în vigoare.

– să prezinte și să distribuie în mass-media atât aspectele negative, dar și cele pozitive ale structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică din România.

– să includă în ghidul de bune practici toate actele normative în vigoare care guvernează activitatea de turism și alimentație publică.

În urma celor prezentate de dl Răducan, președintele ANPC va organiza o întâlnire cu reprezentanţii tuturor institutiilor abilitate sa controleze activitatea de turism pentru a uniformiza punctele acestora de vedere.

În finalul ședinței, s-a hotărât ca fiecare participant să transmită cel târziu până pe data de 20.07.2022 propunerile privind modificarea și completarea acestui ghid pentru a fi întocmită o formă complexă și cât mai clară atât pentru patroni, manageri, cât și pentru angajații din sectorul de activitate “ turism, hoteluri, restaurante”. Toate propunerile vor fi centralizate de ANPC, iar în data de 21.07.2022 va avea loc o nouă întâlnire online privind acest subiect.