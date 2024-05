Premieră în Statele Unite: Pentru prima oară un fost președinte este declarat vinovat penal

Fostul președinte american și actual candidat republican la alegerile prezidențiale din noiembrie, Donald Trump, a fost declarat vinovat de tribunalul din New York pentru toate cele 34 de acuzații ce-i sunt aduse. După două zile de deliberări, cei 12 jurați l-au declarat în unanimitate vinovat de falsificări de documente contabile destinate să ascundă o plată de 130.000 de dolari actriței porno Stormy Daniels, în dorința de a evita un scandal sexual în campania sa prezidențială din 2016. Judecătorul a fixat pronunțarea sentinței pentru ziua de 11 iulie, la tribunalul din New York. Apărarea lui Trump a primit un răgaz până în 13 iunie pentru a prezenta argumentele sale în apărarea lui Trump și până la 27 iunie, un răgaz dat acuzării pentru a răspunde argumentelor respective. Principalul avocat al lui Donald Trump, Todd Blanche, a anunțat că are în vedere să facă apel contra verdictului de culpabilitate contra clientului său imediat ce va fi posibil, după alte etape judiciare.

Este pentru prima oară când un președinte sau un fost președinte american este condamnat penal. Cu toate acestea, verdictul nu-l va împiedica pe miliardarul american în vârstă de 77 ani să candideze la prezidențialele din noiembrie, concurând cu democratul Joe Biden, chiar dacă va primi o pedeapsă cu închisoarea.

Justiția și-a exercitat, în fine, rolul, spune echipa de campanie a lui Joe Biden. „Am văzut, astăzi, la New York, că nimeni nu este deasupra legii, a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei lui Biden. Nimic însă nu-l poate ține pe Donald Trump în afara Biroului Oval de la Casa Albă decât buletinul de vot… Delincvent sau nu, Trump va fi candidatul republican”, a adăugat Michael Tyler într-un comunicat.