Premierul Marcel Ciolacu și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au mers împreună la vot. Ce mesaje au transmis cei doi: „Am ales, astăzi, ordinea și nu haosul”

Ana Maria



Premierul Marcel Ciolacu și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au mers împreună la vot, în București.

După ce au votat, cei doi au susținut o declarație comună.

„Am ales, astăzi, ordinea și nu haosul”

Marcel Ciolacu a transmis că a votat pentru a asigura un viitor ordonat pentru România, alături de partenerii din Uniunea Europeană și NATO. El a subliniat importanța unei majorități parlamentare pentru președinte, astfel încât să poată implementa programul electoral cu care a candidat. Ciolacu a adăugat că România nu își permite o criză politică în acest moment, deoarece ar duce la haos și probleme economice.

Am votat, astăzi, pentru ca România să meargă înainte alături de partenerii din Uniunea Europeană, alături de partenerii din NATO. Am ales, astăzi, ordinea și nu haosul și cred că România trebuie să aibă un președinte care are deja o majoritate parlamentară, astfel încât să poată să vină cu reforme și să-și pună în aplicare programul pentru țară cu care a candidat.

Din câte știu, un singur candidat a avut un astfel de program pentru țară și, repet, am votat din toată inima ca România să meargă înainte din acest moment”, a spus Ciolacu.

Daniel Băluță a declarat că a votat gândindu-se la o societate în care să nu mai existe atât de multă ură.

“Am votat astăzi, gândindu-mă la fetița mea, gândindu-mă la o societate în care să nu mai existe atât de multă ură. Am votat pentru un om bun, un om empatic și am convingerea că el va fi cel ales de toți ceilalți români”, a spus Băluță.

„Mă bucur că avem un număr atât de mare de români care au votat”

Întrebat cum crede că vor vota românii, azi, să sancționeze sau vor vota să construiască, Marcel Ciolacu a răspuns:

“Românii vor vota cum știu ei mai bine și mă bucur că avem un număr atât de mare de români care au votat și în diaspora și sunt ferm convins că va fi și mai mare cu românii care votează în România.

Au de ales cu adevărat românii, așa cum spuneam, de un moment de ordine și cred că asta așteptăm cu toții. Nu cred că ne permitem o criză politică. O criză politică, în acest moment, ar duce la haos, ar duce la o incapacitate de plată și cred că nu ne dorim niciunii dintre noi acest lucru”.

Ciolacu a fost chestionat ce i-a spus emisarului american cu privire la alegeri.

“Că alegerile din România vor fi organizate corect, la fel cum sunt toate alegerile organizate de 35 de ani. Nu au fost probleme majore nici la ultimele alegeri și nu vor fi probleme majore nici acum. Guvernul României se ocupă de organizarea alegerilor administrativ, nu validează și nu anulează alegeri.”, a menționat Ciolacu.