Prețurile energiei electrice livrate în Dolj, cele mai mari din țară

Indiferent de oferta concurențială sau cea din serviciul universal, prețurile finale la energia electrică sunt cele mai mari în Dolj, comparativ cu energia furnizată în județe din orice altă regiune a țării. Cele mai mici prețuri sunt în București și Timiș. Care ar fi explicația?

Deși în Oltenia există doi mari producători de energie electrică, respectiv hidrocentrala de la Porțile de Fier și Complexul Energetic Oltenia, locuitorii din județul Dolj plătesc cea mai scumpă energie electrică din țară.

GdS a comparat toate ofertele furnizorilor autorizați din țară, oferte ce sunt publice pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), www.anre.ro, secțiunea Comparator de tarife. Am analizat ofertele tuturor furnizorilor în județe diferite, astfel încât să cuprindem toate regiunile geografice ale țării.

Pentru ca rezultatele comparației să fie valide, am luat în calcul un consum mediu de 100 kw pe lună la fiecare consumator casnic. În toate cazurile analizate am pornit de la aceeași dată de furnizare, pentru a avea rezultate comparabile, respectiv 6.12.2021. Am analizat toate ofertele din piață în județe din regiuni diverse, atât din oferta concurențială (de pe piață liberă), cât și prețurile furnizorilor din oferta de serviciu universal.

Se constată că, în general, energia electrică furnizată consumatorilor casnici este mai mică la acei furnizori la care procentul de energie regenerabilă este mai mare, în total energie furnizată populației. Cu unele excepții unde energia livrată provine doar din surse regenerabile, dar costurile transpuse consumatorului casnic sunt printre cele mai mari.

GdS a analizat toate prețurile energiei electrice furnizate populației din județele Dolj, Cluj, Timiș, Iași, Galați, Brașov și din municipiul București.

Cele mai mari prețuri de pornire la vânzarea de energie electrică sunt în Dolj

Pe Comparatorul de prețuri postat pe site-ul ANRE, la Dolj sunt cele mai mari prețuri. Oferta concurențială cuprinde ofertele a 127 de furnizori. Cel mai mic preț de livrare a energiei este de 0,69 lei/kwh. Vom constata în cele ce urmează că acesta este unul dintre cele mai mari prețuri de pornire ale energiei din țară. Dintre județele analizate, prețul din Dolj este cel mai mare. Prețul maxim din oferta concurențială este de 3,73 lei/kwh. Şi acesta este cel mai mare din țară. Totalul facturilor doljenilor, la un consum de 100 kw, este cuprins între 68,70 lei și 372,77 lei.

Și în cazul ofertei serviciu universal prețurile energiei livrate în Dolj sunt mai mari decât în restul țării. Sunt 6 furnizori care pot livra energie electrică în serviciul universal. Cel mai mic preț din această oferta este de 0,84 lei/kwh. În condițiile în care în restul țării se livrează energie cu 0,80-0,82 lei/kwh. Adică aceeași furnizori livrează în Dolj energie mai scumpă decât în restul țării. Cel mai mare preț din această ofertă este de 0,87 lei/kwh. La același preț se mai livrează doar în București și Timiș.

Ce prețuri sunt în alte zone ale țării

Locuitorii din Cluj au prețuri de pornire la energie electrică mai mici decât doljenii. La oferta concurențială, prețurile energiei livrate populației sunt cuprinse între 0,65-3,69 lei/kwh. La un consum de 100 de kw, factura clujenilor la energie este cuprinsă între 65 și 369 de lei.

La oferta în serviciul universal, prețurile sunt între 0,80-0,89 lei/kwh. La acest consum estimat, factura totală a clujenilor poate fi între 80,18-88,61 lei.

În Iași, oferta concurențială este cuprinsă între 0,67-3,71 lei/kwh. La un consum de 100 kw, valoarea facturii 67-371 de lei.

În serviciul universal, prețurile energiei electrice livrată ieșenilor sunt cuprinse între 0,82-0,91 lei/kwh. Ceea ce înseamnă că factura costă între 82,34 lei și 90,76 lei.

În altă zonă a țării, la Galați, de exemplu, energia din oferta concurențială pornește de la un preț mai mic decât la Dolj, respectiv 0,66 lei/kwh. Prețul poate urcă până la 3,70 lei/kwh, în funcție de furnizor.

Oferta în serviciul universal cuprinde prețuri între 0,81-0,90 lei/kwh.

Unde se livrează energie mai ieftină decât la Dolj

Și la Brașov energia din oferta concurențială pornește de la prețuri mai mici decât la Dolj. Astfel, cei 127 de furnizori prezenți pe piață din Brașov practică prețuri de la 0,65 lei/kwh până la 3,69 lei/kwh.

În serviciul universal prețurile oferite sunt cuprinse între 0,81-0,89 lei/kwh.

GdS a verificat pe site-ul ANRE și ofertele din Timiș. Prețul de pornire în oferta concurențială este unul dintre cele mai mici din țară, respectiv 0,63 lei/kwh. Cel mai mare preț este de 3,67 lei/kwh.

În oferta de serviciu universal, timişenii plătesc energia electrică la prețuri cuprinse între 0,79-0,87 lei/kwh. Se observă că și aici sunt unele dintre cele mai mici prețuri din țară.

Cele mai mici prețuri de pornire sunt în București

În Capitală, oferta concurențială pornește de la 0,63 lei/kwh. Este unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață, la acest segment, similar cu oferta din Timiș. Prețurile maximale ajung la 3,67 lei/kwh. Valoarea facturii pentru bucureștenii care consumă, în medie, 100 kw pe luna este cuprinsă între 62,85 lei pe luna și 366,92 lei pe luna. Și aici sunt 127 de furnizori.

În cazul ofertei de tip serviciu universal, prețul cel mai mic este de 0,75 lei/kwh și este cel mai mic preț din toate zonele analizate de GdS, pe acest segment. Prețul maxim este de 0,87 lei/kwh. În total, o familie din București care încă mai este “conectată” la serviciul universal plătește între 75,26 lei și 86,62 lei pe luna la factură de energie electrică.



Explicația ar putea fi aceea că datorită unei concentrări mai mari a populației într-un singur loc, furnizorii ar putea să își eficientizeze costurile operaționale. Astfel că în București, costurile cu livrarea energiei electrice ar putea fi mai reduse decât în alte zone ale țării.

De asemenea, explicația pentru energia mai scumpă din Dolj ar putea fi aceea că marea majoritate a consumatorilor casnici nu a migrat către alți furnizori, odată cu liberalizarea pieței energiei. Ceea ce face că un furnizor mai vechi să dețînă, în continuare, cel mai mare număr de clienți din zona. Atunci când are un “bazin” important de clienți stabili, niciun furnizor nu va diminua prețurile, pentru că piață nu este una concurențială, în adevăratul sens al cuvântului.