Doi oameni de afaceri din Baia Mare și o femeie au fost arestați preventiv, miercuri, fiind acuzați că au șantajat, sechestrat și au încercat să agreseze sexual un important reprezentant al administrației locale. Potrivit surselor judiciare citate de HotNews, victima ar fi primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș. DIICOT susține că suspecții ar fi pus la cale un plan pentru a-l constrânge pe edil să îndeplinească mai multe solicitări în folosul lor.

Faptele ar fi avut loc în luna septembrie 2026, însă procurorii DIICOT au făcut publice informațiile joi, după arestarea preventivă a celor trei persoane. Identitatea victimei nu a fost precizată în comunicatul oficial al anchetatorilor, potrivit hotnews.ro

Potrivit surselor judiciare citate de HotNews, cei doi oameni de afaceri sunt frații Raul și Răzvan Kis, din Baia Mare, care dețin mai multe societăți active în domeniile HoReCa și construcții.

Afaceriștii ar fi pus la cale o grupare de criminalitate organizată

Procurorii DIICOT susțin că, în cursul anului 2026, cei doi bărbați ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, cu scopul de a constrânge persoane cu putere de decizie și influență să le îndeplinească anumite cerințe.

„În cursul anului 2026, inculpații au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență, să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor”, au transmis procurorii.

Anchetatorii susțin că cei doi frați ar fi urmărit să se răzbune pe primar după ce firmele lor au fost amendate pentru mai multe nereguli, iar activitatea acestora a fost suspendată temporar de Primărie.

„Au considerat că situația a fost generată de către acțiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu și în contextul apartenenței politice”, se arată în comunicatul DIICOT.

O femeie l-ar fi atras pe primar într-o capcană la București

Pentru a-și pune în aplicare planul, cei doi afaceriști ar fi apelat la o femeie care urma să atragă victima într-o capcană. Aceasta l-ar fi invitat pe edil în apartamentul său din București.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026, victima s-a prezentat la adresa respectivă, unde ar fi fost atacată de cei doi bărbați, care purtau cagule.

Aceștia ar fi imobilizat-o și ar fi amenințat-o cu un cuțit și cu un dispozitiv cu electroșocuri. Pentru a o împiedica să ceară ajutor, i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș.

„Pentru a umili persoana vătămată, i-au secționat în parte hainele și au încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceștia au auzit zgomote la ușa apartamentului”, au precizat procurorii DIICOT.

Victima ar fi fost filmată în ipostaze degradante pentru a fi șantajată

Anchetatorii mai susțin că cei doi afaceriști l-ar fi obligat pe bărbat să consume cocaină, drogul fiind cumpărat în prealabil de femeia implicată în plan.

Întreaga scenă ar fi fost înregistrată de suspecți, care ar fi urmărit să obțină imagini compromițătoare pe care să le folosească ulterior pentru șantaj.

Potrivit DIICOT, prin aceste acțiuni, cei doi bărbați ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea unuia dintre ei, în vârstă de 34 de ani, într-un partid politic. De asemenea, i-ar fi cerut să intervină pe lângă un jurnalist pentru eliminarea unor înregistrări publicate pe conturile sale de socializare, în care acesta ar fi criticat familia celor doi și afacerile lor.

Procurorii susțin că victima ar fi acceptat aceste solicitări, iar cererile ar fi fost îndeplinite ulterior.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe obiecte considerate mijloace de probă în dosar. Printre acestea se numără călușul care ar fi fost folosit pentru reducerea la tăcere a victimei, un dispozitiv cu electroșocuri și o cheie de cătușe.

Cei doi oameni de afaceri și femeia au fost arestați preventiv, fiind cercetați pentru faptele descrise de procurori. Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.