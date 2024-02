Primul contract semnat din fondul pentru modernizare, alocat rețelelor de termoficare

Vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și primarul Sucevei, Ion Lungu, au semnat primul contract de finanțare în cadrul “Programului-cheie 5- Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare” din Fondul pentru Modernizare. Valoarea totală a investiției este de peste 362 milioane lei, din care valoarea grantului acordat din Fondul pentru Modernizare este 246,3 milioane lei, adică aproape 50 de milioane de euro.

Apelul din Fondul pentru Modernizare pentru reabilitarea rețelelor de termoficare include un buget total de 590 de milioane de euro și a fost lansat pe 1 februarie 2024, pe baza principiului primul venit – primul servit. Obiectivul General al Proiectului îl reprezintă modernizarea/reabilitarea rețelei de transport și distribuție termică prin reducerea pierderilor în sistemele de transport și distribuție a energiei termice și implicit atât creșterea eficienței energetice, cât şi reducerea emisiilor de carbon.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: “Am promis ca vom face tot ceea ce ține de Ministerul Energiei să modernizăm rețelele de termoficare pentru a reduce costurile cu întreținerea pentru români și pentru a asigura un serviciu public continuu și de calitate. Este o promisiune respectată. La 1 februarie am dat drumul la apelul de finanțare și astăzi, după doar două săptămâni, am semnat primul contract de finanțare, cu municipiul Suceava. Asta pentru că funcționează principiul ‘primul venit, primul servit’, iar administrația suceveană s-a pregătit din timp. Am primit deja încă patru solicitări de finanțare, aflate acum în evaluare.

Din păcate, niciuna dintre cererile primite de minister nu este de la Primăria Municipiului București, unde problema termoficării este cea mai gravă din toată țara și lasă zilnic zeci sau sute de mii de bucureșteni în frig și fără apă caldă. Este o dovadă de incompetență și iresponsabilitate să nu accesezi bani europeni gratis pentru a rezolva cea mai mare problemă a comunității. Lansez un nou apel public către Nicușor Dan să iasă din birou și să se implice pentru rezolvarea problemelor Capitalei, măcar așa cum noi o facem la Ministerul Energiei. De șapte luni de zile solicităm plata datoriei Termoenergetica (PMB) către ELCEN, datorie care acum depășește 800 de milioane de lei. Lucrurile nu se vor rezolva de la sine, iar bucureștenii s-au săturat de pretexte și de nepăsare. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.”

Ministerul Energiei va continua în ritm accelerat evaluarea și contractarea cererilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor din Fondul pentru Modernizare. Până la epuizarea bugetului, se va aplica principiul expus în ghidul de finanțare: primul venit, primul servit.