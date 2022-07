Profesia contabilă, la ceas aniversar: 101 ani de la înfiinţarea celui mai mare organism profesional din România

Săptămâna trecută, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), cel mai mare organism profesional din ţara noastră, a organizat cea de-a XVIII-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român, o sărbătoare cu tradiţie a vieţii contabile din ţara noastră. Evenimentul din acest an a marcat împlinirea a 101 ani de la reglementarea profesiei contabile în ţara noastră prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, la 13 iulie 1921.

Cel mai important eveniment dedicat profesiei contabile din România a fost celebrat la nivel naţional în cele 41 de judeţe şi în Municipiul Bucureşti, sub sloganul Tradiţie pentru viitor. Evoluăm împreună!. Experţi contabili şi contabili autorizaţi din întreaga ţară, membri ai corpului profesional, au dezbătut, alături de partenerii instituţionali ai profesiei – instituţii şi autorităţi de reglementare, mediul de afaceri şi mediul educaţional –, rolul profesioniştilor contabili în asigurarea rezilienţei afacerilor, tema ediţiei din acest an a evenimentului care marchează, an de an, contribuţia importantă a profesiei şi a practicanţilor acesteia la dezvoltarea economică, la sustenabilitatea şi rezilienţa businessurilor.

Manifestarea ce a avut loc la Bucureşti (Radisson Blu Hotel) dedicată ediţiei de anul acesta a Zilei Naţionale a Contabilului Român, organizată la nivel central împreună cu filialele Bucureşti şi Ilfov, a reunit peste 350 de profesionişti contabili, precum şi reprezentanţi ai Guvernului României, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, parlamentari, oficiali ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Băncii Naţionale a României, Bursei de Valori Bucureşti, Curţii de Conturi a Românei, Patriarhiei Române, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ai instituţiilor de învăţământ superior şi liceal cu care CECCAR are parteneriate de colaborare. Au adus în prim-plan rolul important al profesioniştilor contabili pentru economia naţională, alături de membrii CECCAR, şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi antreprenoriale: Uniunea Generală a Industriaşilor din România, cu organizaţiile membre – Confindustria România, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii, TIAD – Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România –, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România.

În deschiderea evenimentului, preşedintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Şova, expert contabil, a transmis mesajul Corpului, reiterând, cu acest prilej, importanţa profesiei contabile în istoria recentă a statului român, contribuţia profesioniştilor contabili la modernizarea României, înfiinţarea CECCAR, în 1921, fiind parte a infrastructurii instituţionale strategice care a constituit fundaţia construcţiei României contemporane. De asemenea, preşedintele Consiliului superior al CECCAR a abordat şi contextul socio-economic şi politic actual care a adus noi provocări profesiei contabile şi corpului profesional care o gestionează la nivel naţional.

„Profesia contabilă din România, rezonând cu cea de la nivel mondial, s-a reinventat, adaptându-se continuu la modelele de afaceri bazate pe cei trei piloni care asigură competitivitatea, respectiv: tehnologia, globalizarea şi sustenabilitatea. Astăzi în calitate de consilier, analist, facilitator, confident, profesionistul contabil membru CECCAR îndeplineşte cu succes multiple roluri care conferă siguranţă antreprenorilor, contribuind la sustenabilitatea şi rezilienţa businessului. Valoarea profesiei contabile pentru societate, pentru România se bazează pe faptul că aceasta are responsabilitatea etică de a acţiona în interes public şi de a-şi deservi clienţii cu profesionalism. Aceasta însă nu se poate realiza fără asigurarea independenţei exercitării profesiei şi a autonomiei acesteia. Tocmai de aceea CECCAR, reprezentantul celor peste 35.000 de liber-profesioniştii contabili, va milita pentru aceste valori esenţiale şi va sancţiona orice tentativă prin care acestea pot fi afectate”, a menţionat prof. univ. dr. Robert-Aurelian Şova. Mesajul integral transmis cu prilejul Zilei Naţionale a Contabilului Român este disponibil pe site-ul CECCAR.

Topul celor mai de succes profesionişti contabili din România

Ca în fiecare an, Ziua Naţională a Contabilului Român reprezintă şi un prilej de a evidenţia în mod public rezultatele muncii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, premiindu-i pe aceştia în cadrul Topului local şi naţional al membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanţele societăţilor de expertiză contabilă şi de contabilitate, precum şi ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în semn de apreciere a contribuţiei acestora la dezvoltarea profesiei şi a mediului de afaceri, în interes public.

Profesia contabilă este o profesie vie, care se adaptează permanent schimbărilor ce impactează societatea. Prezentul este caracterizat nu doar de avansul tehnologiei. O constantă a vremurilor noastre a devenit sustenabilitatea. Tocmai acesta este mesajul pe care CECCAR l-a transmis anul acesta prin trofeele alese pentru premierea profesioniştilor contabili care au obţinut cele mai bune rezultate în 2021. Sustenabilitatea, folosirea materialelor eco-friendly trebuie să fie elemente-cheie în activitatea de astăzi şi de mâine a profesionistului contabil pregătit pentru viitor.

Credit foto: 123RF Stock Photo