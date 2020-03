UGIR (Uniunea Generală a Industriașilor din România – confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare.

Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor ce vin din partea mediului de afaceri, si dorim sa ne alaturam acestui efort comun cu cateva propuneri pe care le consideram extrem de benefice in urmatoarea perioada:

– Pentru proiectele cu fonduri europene aflate pe final de implementare (cu finantare prin Programul Operational Capital Uman, prin Programul Operational Regional, samd): ADR-urile si OIR-urile sa desfasoare verificarile finale prin mijloace electronice in asa fel incat sa nu fie blocate ci accelerate deconturile finale catre beneficiari, pentru a nu le bloca activitatea si plata salariilor si/sau furnizorilor.

– Pentru proiectele cu fonduri europene aflate in curs de implementare: sprijin pentru beneficiari in vederea pastrarii unui ritm normal al platilor catre acestia, pentru a nu le cauza blocaje in activitate si in plata salariilor si/sau furnizorilor.

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finanțare pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare-dezvoltare-inovare si de producție în medicină si farmacie in vederea dezvoltarii de produse/ echipamente/ materiale medicale si sanitare (reactivi chimici de laborator; substante active utilizate ca materii prime pentru medicamente; echipament medical de protectie: masti, manusi, combinezoane; respiratoare/ ventilatoare pentru ATI; injectomate pentru ATI; monitoare pentru ATI; pompe peristaltice pentru ATI; solutii lichide/ lampi dezinfectante pentru maini, suprafete, incaperi; samd). O perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre programe de finanțare pentru start-up-uri si IMM-uri destinate investitiilor private (pe modelul POR 2.2. si POC 2.2.1., simplificate) in vederea mentinerii unei evolutii echilibrate a acestora, securizarii locurilor de munca actuale, consolidarii competitivitatii pe piata. Stabilirea unei liste generoase a codurilor CAEN eligibile, in vederea asigurarii unui efect de multiplicare in economie (prin crearea de noi locuri de munca unde sa fie preluati o parte din angajatii ce vor fi disponibilizati in anumite domenii de activitate). Finantari nerambursabile de 200.000 – 2.000.000 euro insotite de garantii din partea Statului pentru creditele luate de antreprenori in vederea asigurarii cofinantarii din partea beneficiarului. Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Realocarea unei parti din fondurile europene inca neutilizate in actualul cadru financiar catre un program de finantare a crearii instrumentelor digitale de realizare a unor activitati in sistem „remote”, in special in domeniile: educatie (e-learning – dedicate in special regiunile sarace si zonelor rurale); sanatate (e-health, telemedicina – destinate mai ales persoanelor aflate in carantina/autoizolare, persoanelor vulnerabile din punctul de vedere al varstei si al starii de sanatate si celor ce locuiesc in zonele rurale aflate la distante apreciabile de cel mai apropiat oras cu dotari sanitare complete); platforme e-commerce (destinate in special micilor producatori, care nu isi permit achizitia uneia deja existente pe piata). Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Relansarea apelurilor in cadrul POCU destinate intreprinderilor sociale/ structurilor de economie sociala, in vederea atenuarii efectelor concedierilor din unele domenii de activitate. Si cu o perioada cat se poate de scurta pentru evaluarea cererilor de finantare depuse si pentru contractare (fast-track approval).

– Instituirea unei scheme de ajutor de stat destinata platii salariilor agnajatilor, timp de 6-12 luni, pentru IMM-urile in dificultate din cauza crizei cauzate de epidemia de coronavirus, indiferent de domeniul de activitate in care isi desfasoara activitatea, daca inregistreaza scaderea cu cel putin 30% a cifrei de afaceri (in comparatie cu aceeasi perioada din anii 2017-2019) in asa fel incat sa se evite/ atenueze disponibilizarile.

– Acordarea unei sume forfetare (in suma egala cu salariul mediu net pe economie) pentru PFA-urile aflate in dificultate, pe o perioada de 3-6 luni.

– Instituirea unui fond prin care sa se asigure capitalul de lucru pentru IMM-uri (cu dobanda zero), asociat altor instrumente care sa combata deficitul temporar de cash al acestora.

– Cresterea temporara cu cate 6 luni a perioadelor de acordare a indemnizatiei de somaj, in functie de stagiile de cotizare (de la 6 luni la 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1 an; de la 9 luni la 15 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; de la 12 luni la 18 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani).

În speranţa că veţi aprecia pozitiv propunerile noastre, va asiguram de disponibilitatea noastră in a participa la discutii aplicate referitoare la pachetul de masuri destinate economiei pe care guvernul il va lansa saptamana vitoare si vă rugăm să primiţi expresia consideraţiei noastre.

Propunerile au fost trimise către Prim-ministrul Ludovic Orban și către Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, fiind semnată de Președintele UGIR Dr.Ec. George Constantin Păunescu și Mirabela Miron, Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR.