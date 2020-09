Raport OECD: România are un cadru strategic puternic

Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, a găzduit luni, 21 septembrie a.c., videoconferința “Cât de pregătită este România pentru dezvoltarea durabilă?”. Două rapoarte realizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au fost prezentate de către experții organizației, în cadrul evenimentului. Acestea sunt rezultatul unui proiect prin care au fost analizate mecanismele instituționale, de planificare și bugetare care pot contribui la implementarea ”Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” (SNDDR).

„Demonstrăm consecvență și determinare în implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă. Cele două rapoarte reconfirmă poziția României de hub regional în promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Am reușit să construim un cadru regional solid pentru implementarea Strategiei. Câteva exemple sunt nucleele de dezvoltare durabilă, formate din aproximativ 100 de specialiști din instituțiile publice, Comitetul Interdepartamental prezidat de premier și format din miniștri, dar și Consiliul Consultativ pentru dezvoltare durabilă, care va reuni 34 de experți”, a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, potrivit unui comunicat guvernamental.

Conform experților OECD, pandemia COVID-19 a sporit provocările guvernelor în ceea ce privește echilibrarea priorităților urgente cu cele de implementare pe termen lung a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Printre recomandările pentru depășirea acestei perioade se numără integrarea conceptului de dezvoltare durabilă în procesele guvernamentale cheie și integrarea indicatorilor sectoriali în setul de indicatori naționali de dezvoltare durabilă.

„Cu toate că trecem printr-o perioadă dificilă, trebuie să facem mai mult, atât la nivel individual, cât și la nivelul comunităților. Vom continua să dezvoltăm în România acea masă critică care să îmbrățișeze obiectivele pentru dezvoltare durabilă și care să le promoveze mai departe. Nici noi, nici instituțiile europene partenere nu ne-am îndepărtat de la principiile sustenabilității. Dimpotrivă, relansarea economică europeană va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon. De asemenea, raporturile de țară din cadrul Semestrului European vor fi construite pe cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă. Cele două rapoarte lansate astăzi ne vor ajuta să dezvoltăm cât mai bine mecanismele instituționale și să avem o planificare bugetară în concordanță cu noile evoluții internaționale”, a adăugat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Peste 60 de specialiști din instituții publice din România și din alte țări, dar și experți în domeniul dezvoltării durabile, au participat online la această videoconferință, iar rapoartele prezentate astăzi sunt rezultatul proiectului de asistență tehnică finanțat de Guvernul României „Linking policy planning and budgeting to support the implementation of the SDG in Romania”.