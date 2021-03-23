Fonduri Europene „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE), MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA (SMIS 128249)” Curierul Național 24 martie 2021 - PUBLICITATE - Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Pinterest ReddIt Email ÎN ARTICOLfonduri europeneploiesti LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspuns Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. TREBUIE SĂ CITEȘTI Fonduri Europene ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – COD SMIS 123883 24 martie 2021 Citiți mai mult Fonduri Europene „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE), MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA (SMIS 128249)” 23 martie 2021 Citiți mai mult Fonduri Europene „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ȘI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ȘI AUTOBUZE), MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA (SMIS 128249)” 22 martie 2021 Citiți mai mult Fonduri Europene „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAŢIA DIN REGIUNEA VEST, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ” 20 martie 2021 Citiți mai mult Fonduri Europene „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAŢIA DIN REGIUNEA NORD VEST, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ” 20 martie 2021 Citiți mai mult WWW