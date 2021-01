Recomandări History, luna februarie

Mistere Înghețate (Titlul original Secrets in The Ice) (6×60’)



„Mistere Înghețate” este o nouă serie factuală care explorează cele mai îndepărtate, reci și inospitaliere locuri de pe planetă pentru a dezvălui secrete înghețate în timp. Combinând reconstituiri generate de computer, cu o tehnologie avansată de scanare și cercetări științifice, seria investighează curiozitățile care s-au pierdut de-a lungul mileniilor sau care nu au mai fost văzute niciodată până acum. Serialul explorează cum și de ce omenirea a ajuns în cele mai pustii și îndepărtate colțuri ale planetei și își imaginează ce mistere ar mai putea fi ascunse în adâncurile înghețate.



Lângă coasta Noii Scoții se află o mică insulă învăluită în mister. În secolul al XVIII-lea, oamenii au observat acolo lumini ciudate noaptea, iar o persoană trimisă să le investigheze a dispărut. În cele din urmă, niște copii care au vâslit până la insulă au descoperit o adâncitură ciudată în pământ. Această descoperire a marcat startul unei căutări care continuă și în prezent și la care au luat parte mulți indivizi mai mult sau mai puțini celebri, de la Franklin Delano Roosevelt la John Wayne.



Nimeni nu știe ce se află în adâncurile insulei Oak și toți cei care au încercat să afle s-au lovit de capcane neașteptate. Se crede că cineva a făcut eforturi deosebite pentru a ascunde ce se află acolo.



Frații Lagina și echipa revin pe misterioasa insulă Oak înarmați cu și mai multă ambiție, dar, mai ales, cu resurse și tehnologie de ultimă generație pentru a termina treaba începută în sezonul 7. Planul este de a săpa și mai adânc. Ei cred că trecerea timpului și fluxul apelor subterane au dus la scufundarea comorii ascunse în măruntaiele insulei.



Frații Rick și Marty Lagina iau o scurtă pauză de la „Blestemul Insulei Oak” și joacă rolul de gazde într-o nouă serie factuală care analizează câteva dintre cele mai misterioase comori ale istoriei.



Seria „Comori Misterioase” trece în revistă comorile celebre ale piraților Barbă Neagră și Jean Lafitte, averile strânse de haiducul Jesse James sau jefuitorul de trenuri Butch Cassidy, aurul aztecilor și comorile scufundate.



Prin interviuri cu experți, istorici și vânători de comori, vizite în punctele fierbinți de pe harta celebrelor comori, dar și cu experiența dobândită pe Insula Oak, Rick și Marty vor face propriile cercetări și vor scoate la iveală noi indicii care ne-ar putea aduce cu un pas mai aproape de descoperirea lor.



Un jurnal criptat declanșează o investigație fără precedent pentru a afla dacă un OZN s-a prăbușit cu adevărat în Roswell, New Mexico în anul 1947. Maiorul Jesse Marcel, primul oficial guvernamental sosit la fața locului, a crezut, până la moartea sa, că o navă spațială extraterestră a căzut pe pământ și guvernul SUA a clasat acest caz.



Acum, familia Marcel a făcut public jurnalul găsit printre bunurile lui Marcel. Jurnalul poate conține indicii codificate despre adevărul din spatele evenimentului de la Roswell. Fostul agent CIA Ben Smith începe o nouă investigație care include o analiză criptografică a jurnalului, un studiu geologic de înaltă fidelitate la locul accidentului și interviuri cu martori care nu au vorbit niciodată în public.



Ce s-a prăbușit cu adevărat la Roswell? Guvernul SUA a susținut că este un balon meteo și apoi și-a schimbat declarația. Alții au vorbit despre corpuri de extratereștri și despre intimidări guvernamentale extreme.



În iarna asta haideți să explorăm poveștile, evenimentele, legendele și miturile care au stârnit dezbateri și controverse de-a lungul veacurilor. Au ajutat extratereștrii la modelarea istoriei? Împreună cu gazda Giorgio Tsoukalos și experți renumiți, examinați 75 de milioane de ani dintre cele mai credibile dovezi extraterestre aici, pe Pământ, în seria de cult Extratereștri Antici (Ancient Aliens).

Aflați ce au ascuns serviciile secrete ale Americii despre OZN-uri, cu dosarele recent declasificate ale Pentagonului și CIA și experți de top în informații în Dosarele OZN desecretizate (UFOs: Declassified) dar și în Biroul Federal de Investigații Extraterestre (Unidentified: Inside America’s UFO Investigation) (Sezoanele 1 & 2).



Bigfoot, Monstrul Loch Ness, creaturi ucigașe de pe uscat sau marine – sunt oare acestea mituri, legende, folclor sau monștri adevărați care se ascund în lumea din jurul nostru? Folosind știința și tehnologia, echipa de investigații MonsterQuest caută adevărul din spatele acestor animale terifiante „În căutarea monștrilor”( The Best of MonsterQuest).