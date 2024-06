Recomandările lunii iulie la Crime+Investigation

O crimă imperfectă

Titlul original: Imperfect Murder

(15×60′)

Pe măsură ce cazurile nerezolvate de omucidere lasă familia și prietenii victimelor cu întrebări fără răspuns, făptașii rămân în libertate cu presupunerea că au scăpat nepedepsiți pentru crimele lor oribile, fie datorită unor investigații ratate, lipsei de dovezi sau faptului că știința nu a evoluat suficient de repede. Această serie documentară preia cazuri vechi nerezolvate, iar prin intermediul dosarelor poliției, sprijinului experților și cu declarațiile martorilor, încearcă să se asigure că ucigașii sunt în sfârșit prinși.

După primele 48 de ore

Episoade noi | Din 8 iulie, de luni până vineri, de la ora 23:00

(10×60′)

Titlul original: After the first 48

„După primele 48 de ore” reia tema cunoscutei producții „Primele 48 de ore”, prezentând pe larg unele dintre cele mai captivante cazuri din serial. Prin interviuri aprofundate cu personajele-cheie, de la detectivi, procurori, avocați ai apărării, la familiile victimelor și, uneori, chiar infractorii, emisiunea „După primele 48 de ore” prezintă întreaga poveste a acestor investigații de omucidere, de la crimă la arest, la proces și dincolo de acestea.

Prin intermediul acestor interviuri exclusive și, în unele cazuri, a unor imagini reale de la proces, emisiunea pe telespectatorii sunt conduși într-o călătorie emoțională, scoțând în evidență impactul de durată al crimei.

Crime la motel

Premiera 28 iulie, duminica, de la ora 22:15

Titlul original: Murder at the Motel

(10×60′)

Motelul, un simbol al ospitalității americane pentru călătorii obosiți, ascunde și o realitate mai întunecată. În spatele semnului atrăgător de bun venit, se ascunde adesea o lume dubioasă și un focar de infracțiuni. Acest serial captivant dezvăluie unele dintre cele mai îngrozitoare crime din America care s-au petrecut la umbra luminii neonului a unui fost simbol al Americii.