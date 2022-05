Recrutare IT: ce este de facut cand trebuie sa angajezi multi candidati intr-un timp scurt?

In momentul cand o companie IT are nevoie de un volum mare de angajati intr-un timp scurt, este momentul sa demareze o campanie de recrutare. De acest lucru se poate ocupa departamentul de HR al firmei respective, dar o idee si mai buna este externalizarea activitatii catre o agentie de recrutare IT.

De ce este foarte utila o agentie de recrutare in domeniul IT

Firmele de recrutare specializate in IT sunt o alternativa potrivita in acest caz din mai multe motive:

au experienta in acest sector si cunosc foarte bine piata;

pot identifica rapid talente, dispunand de toate resursele, strategiile si metodele necesare;

antreprenorului si echipei sale le ramane timp sa se concentreze pe alte activitati si proiecte importante;

procesul de recrutare nu se va intinde pe o perioada lunga, tocmai pentru ca experienta in domeniu ii face pe recrutori sa adopte strategia „punct ochit, punct lovit”, mergand la sigur in privinta anumitor candidati;

Ponturi pentru o campanie de recrutare de succes

Evident ca fiecare angajator din IT (dar si din alte domenii) care are nevoie de oameni in echipa sa doreste sa-i angajeze pe cei mai buni de pe piata. Nu este imposibil sa-i obtina, dar si el trebuie sa merite toata atentia. Iata ce ar trebui facut pentru ca recrutarea in companie sa aduca rezultatele scontate:

organizatia respectiva trebuie sa stie clar cine este si ce vrea si sa formuleze un EVP (Employer Value Proposition) care sa o reprezinte in totalitate. EVP-ul este o fraza ce puncteaza calitatile definitorii ale unei companii si trebuie sa fie atractiv, dar onest; descrierea jobului este un element foarte important – anuntul de angajare care ajunge la candidat trebuie redactat intr-o nota optimista, deschisa si familiara, pentru a-l apropia si a-i starni interesul sa aplice, daca se potriveste cu cerintele; angajatii si clientii pot fi parte din echipa de recrutare – pentru ca acestia deja cunosc politica si cultura din companie, pot recomanda oamenii care sa se potriveasca pe anumite posturi.

Companiile IT starnesc interes pe piata, prin salariile, conditiile de lucru si avantajele puse la dispozitie, dar pentru a angaja candidatii potriviti este nevoie de experienta si cunostintele unei agentii de recrutare.