Reduceri de până la 50% pentru vacanțele din 2025, la Târgul de Turism al României

Pentru ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, 21-24 noiembrie 2024, BIBI Touring Touroperator, unul dintre cei mai importanți touroperatori specializat pe vacanțe în România, a pregătit numeroase oferte cu reduceri de până la 50%, care vor fi disponibile doar pe perioada de desfășurare a evenimentului.

În ultimii ani s-a demonstrat dorința turiștilor de a achiziționa vacanțe cu reduceri consistente care le asigură siguranța unui sejur lipsit de griji la hotelul preferat, indiferent de creșterile de tarif ulterioare.

În primele 9 luni din 2024 Bibi Touring Touroperator a înregistrat o creștere a rezervărilor de 4,3% față de perioada similară a anului trecut, evoluție apropiată de valoarea națională comunicată de INS în această lună. Dezvoltarea pozitivă s-a datorat încrederii turiștilor pentru destinațiile de vacanță naționale, care au cunoscut numeroase îmbunătățiri în infrastructură, accesibilitate, calitatea serviciilor dar și în sustenabilitate, cu măsuri de protecție a mediului și a patrimoniului cultural.

În același timp, voucherele de vacanță emise în intervalul ianuarie – august 2024, în valoare de 1,5 miliarde de lei, dar și cele emise după această perioadă, au contribuit în procent de peste 30% la achiziționarea de pachete turistice, putând fi cumpărate servicii de cazare și masă, dar și servicii opționale de tratament sau agrement furnizate de agenția de turism.

Românii continuă să fie în căutare de experiențe autentice și unice care permit o interacțiune cu natura, unde evenimentele outdoor în familie reprezintă un stil de viață care atrag oameni cu aceleași valori. „Juniorul” de suflet al departamentului Adventure din cadrul grupului, „BIBI Camp Fest” lansează pentru perioada de desfășurare a TTR, reduceri totale de 50% pentru ediția cu numărul IV-a, care va avea loc în perioada 6-9 iunie 2025 în Munții Buzăului.

În cele 4 zile de târg, turiștii vor avea ocazia să achiziționeze pachete turistice cu reduceri semnificative pe litoralul românesc, în unități clasificate superior, care oferă servicii complete de masă și activități pentru turiști. Pentru zona de munte-balneo, accentul se pune pe calitatea serviciilor și pe facilitățile care includ accesul în zona spa-wellness si diferite proceduri de tratament specifice zonei respective.

Destinațiile cele mai solicitate pentru 2025 sunt cele de pe litoralul românesc, Mamaia, Eforie Nord, Neptun și Venus cu o pondere de 55% din totalul rezervărilor , în timp ce pentru zona de munte-balneo preferințele turiștilor s-au îndreptat către Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Poiana Brașov și Sinaia, unde procentul rezervărilor este de 40%. Pentru Delta Dunării, Sulina și Crișan au înregistrat interes crescut de 45% din totalul rezervărilor pentru anul viitor.

„În ciuda provocărilor economice, anul 2024 a fost un an de ușoară creștere pentru turismul intern. Cifrele au depășit nivelul anului 2019, considerat de referință pentru statisticile din turism. Turiștii sunt mai încrezători în alegerea din timp a unei vacanțe în România cu reduceri consistente de până la 50% prin programul de Înscrieri timpurii. La acest lucru contribuie și voucherele de vacanță, care rămân un instrument important pentru alegerea unei vacanțe. Tarifele pentru 2025 chiar dacă vor înregistra punctual ușoare creșteri, pot fi mai mici decât în acest an, fiind acoperite de nivelul discounturilor oferite în perioada Târgului de Turism, care se se pot cumula și cu reduceri importante din alte campanii precum Black Friday, sau last minute pentru Craciun și Revelion„, declară Adrian Voican, președinte Bibi Group4travel.

Turiștii interesați de o vacanță pe Riviera Românescă în 2025, pot achiziționa pe durata TTR pachete cu reduceri semnificative și tarife care pornesc în luna iunie de la 193 lei/persoană/ sejur 5 nopți, cu o reducere de 23% pentru un hotel de 2* din Eforie Nord, fără servicii de masă și pot ajunge la 1889 lei/persoană/sejur 5 nopți pentru un hotel de 4* din Olimp, cu demipensiune și reducere de 50%.

Vacanța de schi din luna februarie, atrage o mulțime de iubitori ai muntelui, ofertele fiind adaptate nevoilor turiștilor prin închrierea și depozitarea gratuită a echipamentului de schi și snowboard. De asemenea, la unele unități de cazare, sunt disponibile școli pentru schi. Ofertele pentru această perioadă sunt cuprinse între 535 lei/persoană pentru 3 nopți de cazare, la un hotel de 3* din Sinaia, fără servicii de masă și pot ajunge la 2521 lei/persoană, pentru 3 nopți de cazare, cu mic dejun inclus, la un hotel de 4* din Poiana Brașov, care oferă facilități spa-wellness și școală de schi.

În ceea ce privește zona balneo, pentru prima lună din primăvara anului viitor, ofertele sunt cuprinse între 468 lei/persoană, sejur de 3 nopți, pentru un hotel de 3* din Călimănești Căciulata, cu mic dejun inclus, acces la baza de tratament si centrul spa – wellness și pot ajunge până la 1184 lei/persoană sejur 3 nopți la un hotel de 5*, cu demipensiune, acces la centrul balneo și facilități wellness spa.

Delta Dunării continuă să fie atractivă pentru iubitorii de natură, birdwatching sau pescuit recreativ, ofertele pentru prima lună din vara 2025 fiind cuprinse între 884 lei/pers/sejur 4 nopți cu mic dejun, pentru un hotel de 4* din Sfântu Gheorghe, cu reducere de 25% și 1644 lei/persoană sejur 4 nopți cu mic dejun, pentru un hotel de 5* din Crișan. Ambele unități de cazare oferă servicii de transport pe apă din Tulcea sau Murighiol, excursii pe canale cu sesiuni de pescuit sau birdwatching și facilități weelness – spa.

Pentru Sărbătorile de iarnă din acest an, mai sunt disponibile câteva pachete pentru Crăciun, în Predeal, la un hotel de 3*, cu demipensiune și cine tradiționale, la un tarif cu reducere de 1735 persoană/sejur 3 nopți și pentru Revelion, la un hotel de 4* din Băile Balvanyos, cu demipensiune, cine tradiționale și brunch de Anul Nou, la un tarif de 3606 persoană/sejur 3 nopți, cu o reducere de 18%, doar pentru perioada TTR.

Pentru anul 2025, Bibi Touring Touroperator estimează o creștere a rezervărilor la nivel național de 15% față de 2024 și o creștere a tarifelor cu 8-15% . Vacanțele achiziționate în această perioadă prin programul „Înscrieri timpurii” pentru anul 2025, au tarife similare sau chiar mai mici decât cele cumpărate în 2024, la tarif standard.