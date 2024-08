Regulamentul european privind emisiile de metan va conduce la o creștere cu până la 31% a facturilor la gaze în România

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Aplicarea regulamentului european de reducere a emisiilor de metan va aduce costuri substanțiale pentru România, care vor fi suportate ulterior de toți consumatorii, casnici și industriali, potrivit unui articol publicat recent de Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG), pe baza calculelor Asociației “Energia Inteligentă”.

În iulie 2024, a fost adoptat Regulamentul 1787 de reducere a emisiilor de metan în sectorul energetic, cu prevederi ce au impact atât asupra producției UE de petrol, gaze naturale și cărbune, dar și asupra importurilor. Dat fiind numărul mare de sonde existente în România, acest nou act are o importanță crescută pentru sectorul energetic românesc, care va trebui să mobilizeze sume importante pentru a respecta noile impuneri, arată FPPG.

Metanul este un gaz cu efect de seră puternic cu un potenţial de încălzire globală de 80 de ori mai mare decât dioxidul de carbon pe o durată de 20 de ani, iar 60% dintre emisii se datorează acţiunilor umane.

România are una din cele mai vechi infrastructuri de energie din Europa, iar o parte din ea intră sub incidența acestui regulament. Conform Asociației Energia Inteligentă, în cei 166 de ani de extracție a țițeiului și gazelor naturale, România a realizat aproximativ peste 54.000 de sonde, dintre care în prezent sunt active 10.701 și 43.914 inactive), și peste 2.200 de de instalații tehnologice pentru producția de țiței și gaze (stații de comprimare, compresoare, stații de măsurare și reglare, stații de uscare, etc).

Toate este instalații vor intra sub incidența regulamentului pentru reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic. Mai întâi, trebuie făcute cercetări la fiecare instalație pentru a se determina nivelul scăpărilor de metan, după care operatorii economici trebuie să prezinte autorităților un program de reparații și înlocuiri ale acestor elemente de infrastructură pentru ca aceste emisii de metan să fie stopate. Comisia Europeană va monitoriza situația la nivelul întregului continent începând din 2026, pe baza datelor satelitare și a datelor introduse de mai mulți furnizori și servicii de date certificate.

“Ținând seama de numărul mare de instalații din zona de extracție țiței si gaze naturale care ar trebui înlocuite în România, de capacitatea de proiectare, construcții montaj, timpul de obținere a avizelor și autorizațiilor, ar fi necesari cel puțin 10 ani pentru a duce la îndeplinire o astfel de obligație și cheltuieli de miliarde de euro”, arată Asociația “Enerrgia Inteligentă”, care a realizat și un studiu relevant pe această temă, “Analiza impactului propunerii de Regulament European privind metanul asupra industriei extractive de tiței și gaze din România”.

Toate costurile vor fi suportate de companiile din sector, iar acestea se vor transfera ulterior consumatorilor, prin facturi. Potrivit estimărilor actuale, după ridicarea plafoanelor de preț din primăvara viitoare, aceste cheltuilei vor conduce la o creștere a facturilorilor la gaze cu până la 31% față de nivelurile actuale, pentru clienții casnici și comerciali, arată Asociația.