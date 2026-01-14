România a continuat să fie o țară de imigrare

▪ La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a fost de 19043,2 mii persoane, în scădere cu 24,4 mii persoane față de 1 ianuarie 2024, potrivit INS ▪ Principala cauză a scăderii: spor natural negativ (diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților: -100,9 mii persoane); soldul migrației internaționale pozitiv: +71,3 mii persoane, dar insuficient pentru a compensa pierderea naturală. ▪ Numărul nașterilor înregistrate tardiv la oficiile de stare civilă incluse în stabilirea valorii populației rezidente la 1 ianuarie 2025 a fost de 5166 persoane. ▪ Fenomenul de îmbătrânire demografică 2 continuă să se accentueze, ridicându-se la 131,3 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani. ▪ Raportul de dependență demografică a scăzut ușor, la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte. La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a fost de 19043151 persoane, în scădere cu 24425 persoane față de 1 ianuarie 2024.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9770,4 mii persoane, în scădere cu 1,3% față 1 ianuarie 2024. Populația feminină la 1 ianuarie 2025 a fost de 9752,6 mii persoane, în scădere cu 0,4% față de aceeași dată a anului precedent. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice (de 65 ani și peste) continuându-și trendul de creștere: comparativ cu 1 ianuarie 2024, cu 0,3 puncte procentuale (de la 20,0% în 2024 la 20,3% la 1 ianuarie 2025). Ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9% la 1 ianuarie 2024 la 15,4% la 1 ianuarie 2025. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 (la 1 ianuarie 2024) la 131,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2025). Raportul de dependență demografică a scăzut ușor de la 56,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte la 1 ianuarie 2024 la 55,6 la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale în anul 2024 a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 71,3 mii persoane. Astfel, România a continuat să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere față de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-100,9 mii persoane). În cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (53,3%), cât și în rândul imigranților (64,5%). Având în vedere influența conjugată a sporului natural (-100,9 mii persoane), a soldului migrator (+71,3 mii persoane) și a numărului nașterilor înregistrate tardiv la oficiile de stare civilă (+5,2 mii persoane), populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior.