România, locuri fruntașe la Premiile UE pentru Agricultura Ecologică 2025

Pe data de 23 septembrie, cu ocazia Zilei Europene a Agriculturii Ecologice, în cadrul unei ceremonii festive desfășurate la Comisia Europeană din Bruxelles, au fost desemnați câștigătorii Premiilor UE pentru Agricultura Ecologică 2025, aducând în prim-plan cele mai remarcabile inițiative și actori din sectorul ecologic european.

În cadrul acestora, România a avut două proiecte înscrise în competiția pentru cele mai bune 21 de proiecte din 13 țări ale UE ce au fost selectate ca finaliste. Astfel, compania Herța Bio Apicole din inima Mărginimii Sibiului, prezentă la marea finală a premiilor de la Bruxelles, a obținut locul 2 la categoria „Best organic food processing SME”, demonstrând că produsele apicole românești pot inspira și cuceri Europa prin mesajul „Bee the Change – fii schimbarea!”. La rândul ei, Piața Volantă „Din drag de Bucovina” din județul Suceava a obținut locul 2 la categoria „Best organic food retailer”, confirmând că România are inițiative locale valoroase.

Premiile celebrează inovația, sustenabilitatea și excelența în întregul lanț valoric organic al UE, iar recunoașterea adusă la nivel european companiilor și produselor românești arată că România are resurse și oameni pasionați care pot oferi lumii produse curate, naturale și calitative.

Câștigătorii Premiilor UE pentru Agricultura Ecologică 2025:

Vocea sectorului ecologic

În numele IFOAM Organics Europe, președintele Jan Plagge a declarat:

„Este o mare onoare să felicit câștigătorii din acest an ai Premiilor UE pentru Agricultura Ecologică. Realizările lor sunt dovada concretă că sistemele alimentare și agricole durabile, în limitele planetei noastre, nu sunt un ideal îndepărtat, ci o realitate în plină desfășurare. Prin depășirea limitelor – fie în practici agricole, procesare, comerț sau implicare comunitară – aceste proiecte deschid drumul către un sector ecologic mai rezilient, echitabil și dinamic. Sperăm să inspire cât mai mulți europeni să se alăture acestei mișcări, promovând traiul rural, acțiunea climatică, biodiversitatea și încrederea consumatorilor în agricultura ecologică.”

Un sector orientat spre viitor

Referindu-se la discursul de deschidere al ceremoniei, susținut de comisarul pentru agricultură Christophe Hansen, directorul IFOAM Organics Europe, Eduardo Cuoco, a declarat:

„IFOAM Organics Europe ia act de anunțul comisarului Hansen privind revizuirea țintită a reglementării ecologice a UE și salută angajamentul Comisiei Europene de a continua dezvoltarea producției ecologice, a pieței și a cercetării printr-un nou Plan de Acțiune Ecologic al UE.”

Cuoco a adăugat: „Suntem pregătiți să colaborăm cu Comisia, Parlamentul și Consiliul pentru ca această revizuire să se concentreze pe soluționarea problemelor juridice și să asigure o reglementare coerentă și aplicabilă pentru miile de fermieri și operatori ecologici care contribuie deja la sustenabilitate. IFOAM Organics Europe dorește să se asigure că standardele înalte privind solul, apa, biodiversitatea și bunăstarea animalelor nu vor fi afectate și îndeamnă statele membre și europarlamentarii să garanteze o revizuire lină, țintită și eficientă.”

Sărbătorind viziunea și angajamentul

De Ziua Europeană a Agriculturii Ecologice, celebrăm mai mult decât câștigătorii unor premii: onorăm ideile curajoase, dedicarea profundă și soluțiile creative care modelează viitorul agriculturii ecologice în Europa. Fiecare finalist și laureat ne amintește că agricultura ecologică nu înseamnă doar metode, ci sănătate, ecologie, echitate, grijă și viziune. Odată cu anunțarea câștigătorilor din acest an, ne reafirmăm angajamentul de a colabora cu factorii de decizie, producători, procesatori, industrii, consumatori și toți partenerii pentru a susține sistemele ecologice prin cadre durabile, stimulente echitabile și recunoașterea contribuției lor la bunurile publice.

Costin Lianu, președinte al Inter-Bio și coordonator proiecte europene cu accent pe agroecologie, consultanță ecologică și inovare, a declarat:

“Suntem deosebit de încântați de aceste evoluții, mai ales că, prin Inter-Bio desfășurăm o serie de proiecte importante care susțin fermierii și producătorii. Printre acestea se numără:

– Organic Advice Network – o rețea de consilieri care sprijină fermierii în tranziția către agricultura ecologică până în 2030,

– Organic Climate Net – sprijin pentru fermieri în adaptarea la schimbările climatice prin centre regionale și agricultură de precizie,

– OrganicTargets4EU – proiect ce vizează atingerea pragului de 25% suprafețe agricole ecologice în UE până în 2030,

– Agroecology-TRANSECT – cercetare transdisciplinară și dezvoltarea de living labs pentru agroecologie,

– Wallachia eHUB – un hub regional pentru inovare ecologică și digitală,

– IH Bio Danubius – primul living lab agroecologic din România, parte din Agroecology-TRANSECT,

– Enterprise Europe Network – proiecte dedicate internaționalizării producătorilor și participării la evenimente externe (târguri și misiuni).”