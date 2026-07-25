România și India consolidează cooperarea economică în cadrul Romania-India Business Forum

România și India își propun dublarea schimburilor comerciale și extinderea cooperării în sectoare strategice, obiective reafirmate în cadrul Romania-India Business Forum, desfășurat vineri, 24 iulie, la București. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în colaborare cu Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), a reunit peste 110 companii românești și indiene.

Forumul a fost deschis de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, în prezența Președintei Republicii India, Droupadi Murmu, și Președintelui României, Nicușor Dan. La deschiderea evenimentului au participat, de asemenea, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, precum și reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri din România și India.

„Azi este un moment foarte important în care România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India. India are o economie emergentă, are un popor uriaș și ne dorim ca România să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene. Astăzi reușim să organizăm de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului un eveniment important, cu participarea celor doi președinți și cu participarea companiilor românești și indiene”, a spus ministrul Irineu Darău.

Romania-India Business Forum a oferit o platformă de dialog pentru dezvoltarea parteneriatelor comerciale, stimularea investițiilor reciproce și valorificarea cadrului creat de acordul comercial de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India.

Evenimentul a a reunit aproximativ 50 de companii indiene și peste 60 de firme românești și a facilitat stabilirea de contacte directe, explorarea unor proiecte comune și consolidarea schimburilor comerciale dintre România și India, inclusiv prin extinderea investițiilor reciproce și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente.

„Ne dorim să atragem capital indian în România, investitori indieni în România, după cum, în timp, ne dorim să exportăm mai mult către India, pentru a mai corecta din deficitul de balanță comercială. Așa începe dezvoltarea relațiilor prin astfel de evenimente în care, în primul rând, mediile private, antreprenorii din ambele țări se întâlnesc și găsesc oportunități chiar mai repede decât le poate găsi statul”, a mai precizat ministrul Irineu Darău.

În cadrul discuțiilor au fost analizate perspective de cooperare în domenii precum industria de apărare, industria prelucrătoare și automotive, energia regenerabilă, tehnologia informației și transformarea digitală, inteligența artificială, cercetarea și inovarea, infrastructura, agricultura, logistica, serviciile financiare și turismul. Au fost abordate, de asemenea, oportunități de colaborare în industria aerospațială, robotică, tehnologii avansate, mobilitate electrică, eficiență energetică, economia circulară și reciclare.

Romania-India Business Forum s-a desfășurat cu prilejul vizitei de stat pe care președinta Indiei, Droupadi Murmu, o efectuează în România în perioada 23-25 iulie, marcând prima vizită de stat în România a unui președinte al Indiei din ultimii 30 de ani.