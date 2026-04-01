România și Polonia, condamnate să plătească vaccinurile Pfizer comandate și anulate

Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două țări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia și România au refuzat să le îndeplinească integral.

În acest litigiu civil, Tribunalul de primă instanță din Bruxelles a estimat că cele două țări nu au reușit să demonstreze că ”Pfizer ar abuza de dreptul său prin urmărirea executării obligațiilor contractuale”.

Comisia Europeană a negociat și a încheiat aceste achiziții de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale UE, așadar instanțele belgiene au competența soluționării litigiilor legate de aceste contracte. Unul dintre cele mai mari contracte a fost semnat cu Pfizer în mai 2021, potrivit Agerpres.

În aprilie 2022, guvernul polonez de la acea vreme a refuzat să recepționeze și să plătească dozele de vaccin pe care le considera inutile, în valoare de 1,3 miliarde de euro, având în vedere evoluția pandemiei și starea stocurilor existente.

Pfizer a salutat într-un comunicat hotărârea emisă miercuri de instanța belgiană, considerând că aceasta reflectă ”importanța obligațiilor contractuale care au permis Europei să răspundă cu succes acestei pandemii”. Grupul american ”se așteaptă acum ca statele membre să se conformeze deciziei instanței”, a adăugat acesta.