Românii cheltuiesc în medie 70 de lei (14 euro) în cadrul unei sesiuni de cumpărături în magazin

Studiu Pepco

62% dintre clienți vizitează magazinul de cel puțin 2-3 ori pe lună, cel mai mare procent din toate țările în care Pepco este prezent

71% dintre vizitele în magazin se finalizează cu o achiziție

82% din totalul clienților din România sunt femei

Românii cheltuiesc în medie 70 de lei (14 euro) în cadrul unei sesiuni de cumpărături în magazinele Pepco, similar cu media cheltuielilor din celelalte piețe în care retailerul activează. Aceste date fac parte din studiul Pepco Shopper, realizat de retailer în toate cele 18 piețe în care este prezent, cu scopul de a crea profilul cumpărătorului din punct de vedere al caracteristicilor sociodemografice și comportamentale, luând în considerare diferențele dintre piețele individuale și schimbările de-a lungul timpului.

Studiul arată faptul că 62% dintre clienții români vizitează magazinul de cel puțin 2-3 ori pe lună, acesta fiind cel mai mare procent dintre toate țările în care Pepco este prezent (55% media tuturor țărilor). Pasiunea românilor pentru cumpărături este evidentă și în procentul clienților care vizitează magazinele doar o dată pe lună sau mai rar, care în cazul României este comparativ mai mic decât media tuturor celorlalte țări (38% în România vs. 45% media tuturor țărilor). În același timp, 71% dintre vizitele la magazin se încheie cu o achiziție, cu 2 puncte procentuale mai mult decât media tuturor țărilor (69%). În plus, mai mult de jumătate dintre vizite sunt planificate (53% vs 65% în celelalte țări), fie că este vorba despre achiziționarea unui produs sau a unei categorii specifice, fie că este vorba de explorarea magazinului sau căutare de oferte.

82% dintre cumpărătorii din România sunt femei, lucru specific tuturor celorlalte țări, cu o vârstă medie de aproximativ 40 de ani. De obicei, acestea sunt și persoane active pe plan profesional (80%), având cel puțin studii medii sau superioare. Mulți dintre cumpărătorii Pepco sunt părinți, 39% având copii cu vârsta de până la 14 ani. Studiul mai arată și că venitul mediu pe gospodărie al cumpărătorilor români este de 1.268 euro, considerabil mai mic față de media venitului pe gospodărie de 1.611 euro din celelalte țări în care a fost realizat studiul.

Potrivit unui procent de până la 68% dintre respondenți, prețurile mici reprezintă principalul motiv pentru a efectua cumpărături în mod frecvent la Pepco în România, urmate de disponibilitatea mai multor categorii de produse într-un singur loc (subliniată de 49% dintre clienți), precum și de găsirea unei game largi de articole de decorațiuni interioare (34%). Locația apropiată și convenabilă a fost evidențiată de 33% dintre respondenți, în timp ce 29% apreciază serviciul prietenos și util față de clienți.

Cele mai cumpărate categorii de produse de la Pepco includ decorațiuni, accesorii și articole pentru casă (75%), articole de curățenie și depozitare (71%), produse de sezon (65%), articole de baie (65%) și articole de bucătărie (64%). În ceea ce privește motivele pentru care vizitează magazinele, 38% dintre clienți declară că acesta se află în drumul lor, 36% îl aleg pentru că au o nevoie specifică, 16% vin să arunce o privire și 9% doresc să cumpere un cadou. În timp ce vizitele alături de un însoțitor tind să crească frecvența cumpărăturilor și valoarea coșului de cumpărături, mai mult de două treimi dintre clienți vin singuri (68%), 14% sunt însoțiți de copii și un procent similar declară că vin cu partenerul (12%).

„La nivelul tuturor piețelor Pepco, clienții efectuează peste 30 de milioane de tranzacții în magazinele noastre în fiecare lună. Pepco România, asemenea întregului lanț de magazine Pepco din Europa, s-a concentrat întotdeauna pe nevoile și dorințele clienților săi. Suntem de părere că acordarea atenției asupra cererilor sau produselor din magazinele noastre pe care oamenii le preferă cel mai mult, ne ajută să oferim cele mai bune servicii, la cele mai bune prețuri. Studiul Pepco Shopper creează o direcție foarte clară asupra consumatorilor noștri și, automat, analiza datelor și cifrelor generate de acesta ne ajută să ne adaptăm produsele și serviciile în funcție de nevoile clienților”, susține Bogdan Grigoriu, Head of Region la Pepco România, Bulgaria și Grecia.

Aproape 40% dintre cumpărătorii Pepco din România admit faptul că situația lor financiară s-a schimbat în rău ca urmare a inflației, motiv pentru care apreciază și mai mult accesibilitatea ofertei magazinului. Doar 7% declară faptul că situația lor s-a schimbat în bine, un procent mai ridicat față de media celorlalte țări (4%).

Acestea sunt rezultatele aferente Studiului Pepco Shopper, realizat anual în piețele în care Pepco este prezent. Intervievatorii au discutat cu aproape 10.000 de consumatori, iar 902 respondenți au fost din România, pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului. Concentrarea asupra consumatorilor și a nevoilor acestora permite lanțului să crească în mod dinamic, să adapteze oferta în mod regulat și să aprovizioneze rafturile cu produse noi. Numărul acestora este extrem de ridicat, deoarece în fiecare magazin există în medie 530 de categorii, ceea ce se traduce prin aproximativ 13.000 de articole. Oferta este actualizată și îmbunătățită în mod regulat cu peste 130 de colecții noi în fiecare sezon.