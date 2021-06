Românii din diaspora, adepții digitalizării

90% dintre românii din diaspora care trimit bani cu TransferGo preferă să transfere de pe smartphone direct din aplicația mobilă, spre deosebire de restul de 10% care aleg transferul de bani prin intermediul website-ului www.transfergo.ro .

Mai mult, numai în ultimii 3 ani utilizarea aplicației mobile TransferGo a crescut cu aproximativ 40 de procente în rândul românilor din diaspora.

Astfel, în 2020, gradul de utilizare a aplicație de către românii de peste hotare comparativ cu platforma web era de 80%, acesta înregistrând o creștere susținută față de 2018, când se afla la 53%. Dacă datele sunt comparate cu gradul de adopție inițial, de 4% în 2016, adopția rapidă a aplicației mobile devine cu atât mai evidentă.

„Faptul că am atins o utilizare aproape integrală a serviciului nostru în mediul mobile este fără doar și poate rezultatul mai multor factori care s-au manifestat concomitent în ultimul an. Pe de o parte este avansul tehnologic continuu pe care sectorul de smartphone-uri, tehnologii și aplicații mobile îl înregistrează, iar pe de altă parte credem că a contribuit considerabil și atenția pe care o acordăm optimizării aplicație noastre mobile, pornind mereu de la feedback-ul primit de la utilizatorii noștri. Nu în ultimul rând, restricțiile de deplasare, călătorie sau de funcționare cauzate de contextul sanitar din ultimul an și-au spus de asemenea cuvântul, determinându-i pe români să caute o alternativă simplă, la îndemână, rapidă și sigură de a trimite bani acasă și ne bucurăm că aplicația TransferGo a fost acolo să răspundă prompt nevoilor lor. Astfel că le recomandăm tuturor utilizatorilor noștri să folosească aplicația TransferGo, pentru a putea trimite bani din orice loc s-ar afla, a avea acces imediat la notificări importante și a face transferuri în siguranță,” a declarat Marius Nedelcu, Chief Marketing Officer, TransferGo.

Mai mult, datele companiei indică în continuare un trend ascendent, arătând că peste 70% dintre noii utilizatori înregistrați în primul trimestru al acestui an preferă să transfere bani prin intermediul aplicației, în timp ce aproape 30% folosesc platforma web. În ceea ce privește sistemele de operare, mai mult de 60% dintre utilizatorii înregistrați în 2021 folosesc dispozitive care rulează pe Android.

Nu în cele din urmă, datele TransferGo mai arată că utilizatorii aplicației mobile manifestă o tendință de fidelitate de două ori mai mare în comparație cu cei care folosesc serviciul prin intermediul website-ului, reprezentanții companiei punând acest lucru pe seama ușurinței de utilizare și accesibilității aplicației TransferGo, optimizată prioritar pentru dispozitivele mobile, dar și a faptului că românii aleg tot mai des în ultimul timp să se conecteze, într-un fel sau altul, cu cei dragi prin intermediul smartphone-urilor.

TransferGo este soluția cea mai la îndemână pentru imigranții români care lucrează în străinătate și trimit bani acasă, datorită taxelor mai mici și a eliminării procedurilor birocratice pe care le-ar întâmpina dacă ar apela la bănci. De asemenea, compania a anunțat recent disponibilitatea transferurilor instant pentru utilizatorii săi care aleg să trimită bani cu opțiunea de livrare Acum către destinatarii cu conturi deschise la Libra Internet Bank, Banca Transilvania, BCR sau CEC Bank, băncile înrolate în infrastructura de Plăți Instant din România, administrată de către TRANSFOND.

Aplicația TransferGo este disponibilă pentru a fi descărcată în magazinele Google Play, App Store și Huawei AppGallery.