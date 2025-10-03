Românii – îngrijorați de furtuni și de inundații

4 din 10 români se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de riscul de inundații – arată studiile sociologice, realizate recent de IRES la solicitarea UNSAR.

Realitatea confirmă aceste îngrijorări: în ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni. Acest fapt înseamnă că, în fiecare an, în medie, sunt avariate 2.700 de proprietăți – echivalentul numărului de locuințe dintr-o comună întreagă.

În tot acest interval, companiile de asigurări Membre UNSAR au achitat despăgubiri de 168 milioane lei pentru daune cauzate de furtuni. Cea mai mare daună plătită anul trecut a fost de 400.000 lei, sumă care reflectă impactul financiar major pe care astfel de evenimente îl pot avea asupra unei familii.

Aceste date subliniază importanța unei protecții financiare prin asigurare, într-un context în care fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente și mai puternice. În același timp, există și o evoluție pozitivă: 33% dintre români declară că vor încheia ambele polițe de asigurare pentru locuință (obligatorie și facultativă) în anul următor, în creștere cu 3 puncte procentuale față de anul trecut.

„În fiecare zi, sute de români beneficiază de protecția oferită de asigurările de locuințe, iar despăgubirile plătite arată valoarea concretă a acestei protecții. Nu este însă vorba doar de sume de bani, ci și de a oferi stabilitate și încredere oamenilor în fața evenimentelor neprevăzute”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

„Aceste date confirmă rolul crucial al asigurărilor de locuințe în protejarea patrimoniului și în oferirea unui răspuns rapid în situații neprevăzute. Industria de profil contribuie la stabilitatea financiară și la liniștea comunităților – trebuie doar să fim protejați printr-o poliță dedicată”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Vremea capricioasă, cu ploi torențiale și furtuni puternice, poate provoca pagube semnificative locuințelor. De aceea, recomandăm tuturor proprietarilor să ia toate măsurile pentru a fi în siguranță și să își protejeze casele printr-o asigurare completă – singurul sprijin financiar real în fața unor astfel de evenimente neprevăzute.