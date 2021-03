Roxana Dibă este noul Managing Director Golin România

Începând cu luna mai a acestui an, Roxana Dibă devine noul Managing Director Golin România, una dintre cele mai importante agenții de relații publice de pe piața locală. Echipa de management este completată de Cristina Butunoi, care devine Deputy Managing Director. După 10 ani petrecuți în echipa Golin, dintre care ultimii patru în poziție de management, Irina Roncea se retrage din agenție.

„Cultura noastră este construită în jurul oamenilor, iar cel mai elocvent exemplu este chiar Roxana, care a început cu noi acum 10 ani, pe poziție de intern, și astăzi preia managementul companiei. Am mare încredere în noua echipă de management, care are responsabilitatea de a duce mai departe povestea a zeci de branduri de succes – acelea ale clienților noștri, și a zeci de oameni pasionați – echipa Golin. Îi mulțumesc Irinei pentru acești ani de succese și lecții învățate împreună și pentru contribuția semnificativă la consolidarea Golin ca formator de piață și de oameni”, declară Veronica Savanciuc, președinte & CEO Lowe Group.

„Drumul meu profesional este sinonim cu Golin, iar acest lucru înseamnă privilegiul de a fi dezvoltat relații de lungă durată cu clienții noștri, dar mai ales ocazia de a învăța și de a construi alături de cei mai buni. La asta se adaugă și mândria de a face parte dintr-o echipă care a setat standarde de performanță și funcționează într-o cultură bazată pe susținere reciprocă și acel having fun @work de invidiat. Sunt încântată de acest nou capitol și mă bucur să fac echipă cu Cristina, un om și un profesionist care are extrem de multe de oferit”, spune Roxana Dibă, Managing Director, Golin.

Cristina Butunoi s-a alăturat Golin în martie 2020, ca Head of Corporate. Cu o experiență de 20 de ani în comunicarea corporate și consumer, comunicarea cu autoritățile și sectorul non-profit, Cristina are o expertiză care acoperă domenii precum energie, banking, industrie, retail, real estate, IT, farma și FMCG.

Cristina Butunoi

„Primul meu an în Golin s-a suprapus cu pandemia, așadar cu mult working remote, ceea ce nu doar că nu a fost un impediment, ci ne-a adus mai aproape decât m-aș fi așteptat. M-am bucurat încă de la început să găsesc o echipă extraordinară și clienți cu care împărtășim aceleași standarde și principii solide și sunt fericită să scriem povestea Golin împreună”, afirmă Cristina Butunoi, Deputy Managing Director, Golin.

„În toți acești ani, am avut privilegiul să lucrez alături de oameni talentați, motivați și pasionați, care s-au inspirat unii pe ceilalți și au construit inițiative și proiecte cu sens pentru alți oameni. Am toată încrederea că succesul Golin va continua să fie alimentat de triada leadership, mentorship și valori puternice și ştiu că echipa și clienții Golin sunt pe cele mai bune mâini”, spune Irina Roncea.

Golin și-a consolidat poziția de lider în industria locală de comunicare, prin ocuparea primei poziții în Topul Agențiilor de PR din România 2020, fiind și singura agenție care a ocupat locul 1 în cinci dintre cele opt ediții ale topului Biz PR Awards și reușind recordul de a se menține pe primul loc patru ani consecutiv. În 2020, campaniile agenției au primit recunoaștere și la In2Sabre Awards, iar rețeaua Golin a fost din nou numită Global Agency of the Year în cadrul PRWeek Global Awards 2020. Expertiza Golin în social media și influencer marketing a condus la înființarea The Bridge, primul hub de digital și social media integrat într-o agenție de PR de pe piața locală, care a produs campanii premiate în cadrul celor mai importante festivaluri de profil an de an și a dus agenția pe locul 1 în topul agențiilor cu care bloggerii din România colaborează cel mai bine. Golin este singura agenție din România care a dezvoltat un tool propriu pentru analiza evoluției social media și a trendurilor în digital: raportul anual Digital Recap a ajuns anul acesta la cea de-a 10-a ediție.