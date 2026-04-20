Rumen Radev câștigă detașat alegerile parlamentare din Bulgaria

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este marele câștigător al alegerilor parlamentare anticipate desfășurate duminică, după ce partidul său, Bulgaria Progresistă, a obținut un scor impresionant.

După numărarea a peste 60% din voturi, formațiunea lui Radev avea aproximativ 45% din sufragii, ceea ce i-ar putea aduce între 132 și 135 de mandate în parlamentul cu 240 de locuri.

Alegerile de duminică au fost a opta rundă electorală din ultimii cinci ani în Bulgaria, o țară afectată de instabilitate politică și coaliții fragile.

Pe locurile următoare s-au clasat coaliția liberală PP-DB, cu aproximativ 14-15% din voturi, și partidul GERB, condus de Boiko Borisov, cu aproximativ 13-15%.

Radev a declarat, în discursul său de victorie, că alegătorii au „respins aroganța vechilor partide” și a promis că va construi „o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”.

Lider controversat, cu poziții apropiate de Moscova

Rumen Radev este considerat un politician pragmatic, dar și apropiat de Rusia. El a criticat sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Moscovei și s-a opus ajutorului militar pentru Ucraina.

Fost pilot de vânătoare și comandant al Forțelor Aeriene Bulgare, Radev a demisionat din funcția de președinte în ianuarie 2026 pentru a intra în cursa parlamentară și a crea noua sa mișcare politică.

Bulgaria rămâne importantă pentru industria de apărare europeană

Deși critică sprijinul militar direct pentru Ucraina, Radev susține dezvoltarea industriei de apărare bulgare și colaborarea cu mari companii europene.

Compania germană Rheinmetall a anunțat recent o investiție de aproximativ un miliard de euro într-o societate mixtă cu fabrica bulgară VMZ, pentru producția de obuze de artilerie și explozibili.

Urmează negocieri pentru formarea guvernului

Chiar dacă rezultatul este unul istoric, Radev nu a exclus posibilitatea unei coaliții pentru a asigura un guvern stabil, potrivit BBC.

El a spus că este pregătit să discute atât cu partide pro-europene, cât și cu formațiuni mai mici pentru a pune capăt crizei politice care afectează Bulgaria de ani de zile.