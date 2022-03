Rusia afirmă că sancțiunile ar putea provoca prăbușirea ISS

Sancțiunile occidentale instituite contra Rusiei ar putea provoca prăbușirea Stației Spațiale Internaționale, a declarat sâmbătă Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, cerând insistent ridicarea lor. Potrivit lui Rogozin, funcționarea navelor ruse care realimentează ISS va fi perturbată de sancțiunile în vigoare, afectând segmentul rus al stației care servește în special la corijarea orbitei structurii orbitale. În consecință, această defecțiune ar putea provoca amerizarea sau aterizarea ISS care, așa cum se știe, are o greutate de 500 tone. „Segmentul rus veghează ca orbita stației să fie corectată (în medie de 11 ori pe an), inclusiv să evite resturile spațiale”, a avertizat Dmitri Rogozin, cunoscut ca un susținător al angajamentului armatei ruse în Ucraina. El publică o hartă a planetei având marcate locurile unde stația ar putea să cadă. Rusia, spune Rogozin, este la adăpost, dar populațiile din alte țări, în special din Occident, „ar trebui să reflecteze la prețul sancțiunilor ce afectează Roscosmos”. Echipajele și proviziile sunt trimise prin nave Soiuz și cargouri Progress. Or, Rogozin spune că lansatorul necesar la lansarea navelor spațiale sunt sub sancțiuni americane din 2021 și sub sancțiuni europene și canadiene din 2022. Roscosmos afirmă că a trimis apeluri partenerilor americani (NASA), canadieni (ASC), europeni (ESA) prin care cere ridicarea sancțiunilor împotriva întreprinderilor ruse. Spațiul, spune Rogozin, a rămas unul dintre ultimele domenii de cooperare ruso-americană.

La începutul acestei luni, Roscosmos și-a anunțat intenția de a acorda prioritate construirii de sateliți militari din cauza izolării tot mai pronunțate a Rusiei în urma conflictului din Ucraina. Dmitri Rogozin a anunțat de asemenea că Moscova nu va mai furniza Statelor Unite motoare pentru rachetele americane Atlas și Antares. „Să zboare în spațiu pe mătură!”, a reacționat patronul Roscosmos. În acest moment, se știe că la 30 martie, un astronaut, Mark Vande Hei, și doi cosmonauți, Anton Chaplerov și Piotr Dubrov, aflați la bordul ISS, urmează să revină pe Terra cu o navă spațială Soiuz .