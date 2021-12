Rusia: ONG-ul Memorial, pilonul luptei pentru apărarea drepturilor și împotriva represiunilor, a fost lichidat

Curtea Supremă a Rusiei a ordonat marți, 28 decembrie, dizolvarea organizației neguvernamentale Memorial International și a tuturor ramurilor sale regionale, despre care opozanții Kremlinului spun că a fost pilonul apărării libertăților în Rusia contemporană și gardianul memoriei Gulagului. A avut deci loc la acest sfârșit de an 2021 un nou palier în represiunile ce s-au multiplicat și au devenit din ce în ce mai severe de-a lungul acestui an. Corespondentul RFI la Moscova relatează că motivul sentinței Curții Supreme a fost nerespectarea obligațiilor ce decurg din statutul său de «agent al străinătății», echivalent cu cel de dușman al poporului sub regimul URSS. Acest verdict, spun corespondenții presei străine în capitala Rusiei, ilustrează încă o dată politica autorităților care caută să impresioneze, să descurajeze, să închidă gura prea critică față de putere. Largul ecou internațional, ampla mișcare de susţinere a acestui ONG nu au servit la nimic. «Vina» mare a organizației Memorial a fost angajarea sa în a face lumină între două viziuni ale istoriei ruse: să facă lumină privind milioanele de victime ale crimelor comise în URSS, scopul fiind evitarea revenirii totalitarismului și glorificării puternicei Uniuni Sovietice în lupta contra Germaniei naziste, minimalizând represiunile lui Stalin.

Această lichidare a ONG-ului Memorial Internațional intervine după sentințe similare date de justiție împotriva tuturor organizațiilor fondate de opozantul Alexei Navalnîi și după clasarea de-a lungul acestui an drept «agenți ai străinătății» a multor ONG-uri, organe de presă și chiar persoane fizice.