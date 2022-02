Salariu minim in Europa vs Romania

Tarile din vestul Europei sunt luate, adesea, drept exemplu de trai si civilizatie pentru cele din estul continentului, inclusiv pentru Romania.

De aceea, foarte multi romani aleg sa plece la munca in aceste state, cu scopul de a obtine venituri mai mari. Desi salariul minim pe economie brut a crescut de la 1 ianuarie 2022, fiind in prezent de 2550 de lei, Romania se numara printre tarile cu cele mai mici salarii minime din Europa, alaturi de Bulgaria si Letonia.

Salariul minim in Europa

Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 6 tari isi aleg salariul minim pe economie dupa negocieri intre angajatori si sindicate, lucru care nu s-a intamplat inca pentru anul 2022. Aceste state sunt Italia, Suedia, Austria, Finlanda, Cipru si Danemarca. Pentru a face propriile simulari ale salariului indiferent daca cunoasteti salariul net sau brut accesati calculator salariu 2022.

Intre celelalte 21 de tari, exista discrepante semnificative la nivelul salariului minim.

In Spania si Slovenia, acesta depaseste cu putin 1000 de euro, in timp ce, in alte 6 tari, salariul minim pe economie in 2022 depaseste 1500 de euro:

Franta

Germania

Belgia

Olanda

Luxemburg – este singurul stat din UE unde salariul minim depaseste 2000 de euro.

Salarii minime mai mici de 1000 de euro sunt in:

Bulgaria – aici se inregistreaza cel mai mic salariu minim, de 332 de euro

Letonia

Romania

Ungaria

Croatia

Slovacia

Cehia

Estonia

Polonia

Lituania

Grecia

Malta

Portugalia

Se poate observa cum cele mai multe salarii minime mai mici de 1000 de euro se regasesc in statele din sudul si estul Europei, tari printre care se afla si Romania.

Salariul minim in Romania

Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din Europa, dupa Bulgaria si Letonia. Net, acesta este, in 2022, de 1524 de lei, mai mare cu 138 de lei fata de 2021. Exceptie de la acest salariu fac doar angajatii din domeniul constructiilor, care au un salariu minim garantat de 3000 de lei brut, echivalentul a 2362 de lei net – in cazul acestora, nivelul minim salarial a ramas acelasi ca in 2021.

Salariul minim din Romania, echivalentul a 515 euro, este de aproximativ 4 ori mai mic fata de cel mai mare salariu minim din UE, care se inregistreaza in Luxemburg. Cu toate acestea, raportat la puterea de cumparare (PPS), diferentele dintre tari nu mai sunt atat de mari. Calculat astfel, in Romania salariul minim este de 949 PPS, iar in Luxemburg de 1707 PPS, adica de aproape doua ori mai mare decat in Romania.