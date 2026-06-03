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Șapte morți și 11 răniți după un atac cu dronă asupra unui autobuz în estul Ucrainei ocupat de Rusia

Mariana Butnariu
Autor
Mariana Butnariu

Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri a fost lovit de o dronă în regiunea Donețk, teritoriu aflat sub controlul Rusiei. Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina, potrivit BBC.

Autobuz lovit în timpul unei curse către Crimeea

Potrivit lui Denis Pușilin, liderul instalat de Kremlin în regiunea Donețk, atacul s-a produs în primele ore ale zilei de miercuri.

Autobuzul efectua o cursă între Moscova și Simferopol, în Crimeea ocupată de Rusia, în momentul în care a fost lovit de o dronă. În urma exploziei, șapte persoane au murit, iar alte 11 au suferit răni.

Autoritățile ruse nu au oferit deocamdată informații suplimentare privind identitatea victimelor sau circumstanțele exacte ale atacului.

Rusia anunță interceptarea a peste 350 de drone

În aceeași noapte, oficialii ruși au declarat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 350 de drone lansate asupra teritoriului Federației Ruse.

Una dintre cele mai afectate zone a fost regiunea Leningrad, unde, potrivit guvernatorului Alexander Drozdenko, au fost interceptate cel puțin 50 de drone.

Regiunea include orașul Sankt Petersburg, care găzduiește începând de miercuri Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual de Rusia pentru promovarea relațiilor economice și diplomatice.

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Atacul vine după bombardamente devastatoare în Ucraina

Incidentul are loc la doar o zi după un atac de amploare lansat de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene.

Potrivit autorităților de la Kiev, bombardamentele s-au soldat cu moartea a cel puțin 22 de persoane, printre victime numărându-se femei și copii.

Schimburile de atacuri cu drone și rachete între cele două părți s-au intensificat în ultimele luni, în contextul în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă fără perspective imediate de încetare.

Lideri din peste 130 de țări, așteptați la forumul din Sankt Petersburg

În ciuda amenințărilor de securitate, Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg își deschide porțile cu participarea unor delegații din peste 130 de țări și teritorii.

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Printre invitații de rang înalt se numără vicepreședintele Chinei, Han Zheng, precum și președinții Uzbekistanului și Tanzaniei, potrivit organizatorilor.

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    Insula EVIA – Via lui Elia (d.c. 1978 – 2004 –- racla cu moaște). Viața din via mea. Femeie (apa) din București la via mea (2008 – prezent). 2021 21 ILIE TIȘBITUL, 2+21=23 ELIA TISBITA…..ELIAS FUEGO 5.11

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