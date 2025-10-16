Şeful ANAF spune că gemul netaxat al bunicii adânceşte gaura din TVA

Dezvăluire halucinantă pentru România făcută de şeful ANAF, Adrian Nicușor Nica: gemul făcut în casă de gospodine afectează Gap-ul de TVA al țării.

Gap-ul de TVA este diferența dintre ce se colectează si ce ar trebui să fie colectat, iar în viziunea Comisiei Europene produsele făcute în casă, pentru consumul propriu, afectează colectarea generală de TVA.

”Inclusiv gemul făcut din prunele din curtea din spate, inclusiv asta afectează Gap-ul de TVA”, este explicația pe scurt a șefului ANAF. Evident, aici nu intră doar gemul, ci intră toate categoriile de produse realizate în propria gospodărie, potrivit stiripesurse.ro.

Conform ultimelor raportări, care datează din anul 2022, România avea un Gap de TVA de 30%. Din acest procent de 30%, se estimează că între 7% și 9% se pierde prin necolectarea datorată autoconsului.

Greșeli comise de România în anii trecuți

La prima vedere pare o declarație cu iz aiuritor, dar totul se întâmplă din cauza unor greșeli comise de România în anii trecuți. Dacă alte țări au apelat la firme specializate care le-au ajutat să scadă Gap-ul de TVA, țara noastră a spus că nu are nevoie de asistență.

Acum, noul șef ANAF tocmai aici vrea să lucreze: ”Vom lucra împreună cu Comisia Europeană și vom primi asistență din partea experților de la Banca Mondială”. a mai spus Nica.

Specialiștii Băncii Mondiale au oferit un model în Bulgaria

Specialiștii Băncii Mondiale au oferit un model în Bulgaria, care se afla tot în situația României, cu peste 30% Gap de TVA, iar acum au scăzut la sub 10%.

Bulgaria, care în anii 2000-2010 stătea chiar mai rău decât România la colectarea TVA a ajuns acum la un randament foarte bun al colectării TVA, reflectat de un gap de TVA de 4,9%, sub media Uniunii Europene.