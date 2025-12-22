Actualitate

Șeful ANPC: Lămâile și portocalele din magazinele din România sunt furaj animalier

Daniela Moise
Autor Daniela Moise

Șeful ANPC a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia de joc a importatorilor de citrice, în condițiile în care magazinele noastre sunt pline de lămâi și portocale care oriunde în lume ar fi furaj animalier.

Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lămâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate calitatea I.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice“

Anghel consideră că suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice, dar şi a achizitorilor din marketuri.

”Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi a achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele (sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizată după normele europene”, spune Paul Anghel într-o postare pe Facebook.

El arată că destinaţia acestora poate fi doar ca furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine), procesare (suc, piure, alcool), compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană.

CITEȘTE ȘI

Se dublează chiriile pentru locuințele de stat
POIM: declarații de cheltuieli pentru rambursarea a 373 milioane euro de către Comisia Europeană

Directorul ANPC mai afirmă că în multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate calitatea I. „Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, mai comentează Anghel.

Distribuie articolul
Articolul anterior Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele 
Articolul următor Alexandru Rogobete: Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false
2 comentarii

  • Ce ne miram,cred ca si somalia primesc alimente si bunuri mai conforme decat primeste tara noastra si asta cu ajutorilor tradatorilor din guvern !

    Răspunde

  • Ce ne miram,cred ca si somalia primeste alimente si bunuri mai conforme decat primeste tara noastra si asta cu ajutorilor tradatorilor din guvern !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Cupa Spengler: Sparta Praga zdrobește Canada. HC Davos se califică și ea în semifinale
Sport
Controalele vamale se intensifică: operatorii economici, tot mai expuși riscurilor fiscale și operaționale
Fiscalitate
Von der Leyen anunță progrese în negocierile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Extern