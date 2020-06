Seria de concerte Backyard Acoustic Season revine la Expirat

Primul concert – Robin and the Backstabbers – pe 1 iulie 2020



Miercuri, 1 iulie 2020

Open doors: 20:00 • Live: 21:15

Expirat Halele Carol – open air



Săptămânal, miercurea, începând din 1 iulie, seria de concerte open air cu artiști locali din zona alternative – Backyard Acoustic Season – se reinstalează pe terasa de la Expirat, la inițiativa Overground Music, într-un format reconsiderat și adaptat situației și locului, renunțând la tiparele unui concert clasic, pentru un public restrâns de aproximativ 100 de persoane per reprezentație, potrivit unui comunicat overground.ro.

Va fi complet altfel. Va fi cum nu s-a mai cântat până acum. Va fi doar cum poate fi mai safe în condițiile excepționale de azi și respectând tot ceea ce trebuie respectat. Va fi o experiență complet nouă, pentru public, pentru organizatori și pentru trupe. Iar concertul, așa cum va fi de acum, va fi cu adevărat intim.

Organizatorii anunță o serie de reguli care trebuie respectate în timpul evenimentelor:

• Împărțim trupa, cum și noi suntem nevoiți să fim separați în această perioadă. Trupa va concerta fără scenă, iar pe membri îi vei găsi în diferite locuri din terasă

• Am optimizat spațiul din terasă în așa fel încât toate locurile să aibă vizibilitate la cel puțin o parte din membrii trupei – de la unele dintre ele vei vedea tot, de la unele mai puțin, iar acest lucru se va reflecta în prețul biletului. Vei auzi tot de oriunde stai și vei auzi bine.

• Te vei bucura de experiență de la locul tău la masă, predefinit, pe care ți-l vei putea alege atunci când cumperi biletul. Nu vor exista bilete în picioare sau fără loc. Mesele vor fi distanțate conform normelor în vigoare. Te rugăm insistent să nu muți mesele și scaunele.

• Biletele se vor putea achiziționa pe pachete cu locuri la masă/high chairs de 4, 3 sau 2 persoane. Nu avem momentan posibilitatea de a vinde bilete individuale, așa că te încurajăm să faci din Backyard-urile de azi o experiență de grup.

• Vom respecta cu strictețe orele de open doors și orele de începere și încheiere a concertului, așa că te rugăm mult să ajungi la timp pentru a ne ajuta să gestionăm în siguranță fluxul de acces, procedurile de dezinfectare și igienizare a spațiului și programul de eveniment.

• Te rugăm să respecți la rândul tău toate normele în vigoare, să porți mască și să respecți distanța de minim 1.5 metri atunci când ești la acces, la bar sau în spațiile comune și să ai grijă de tine și de cei din jur.

• Te rugăm să fii alături de noi. Depunem un efort comun pentru repornirea industriei live. Prezența ta la un Backyard înseamnă mai mult, acum, decât a însemnat vreodată. Vom face tot ce putem ca experiența să fie una cât mai bună în condițiile date. Și suntem siguri că pe parcurs, va fi din ce în ce mai bine.

Prima trupă din line-up-ul acestui an este Robin and the Backstabbers. Adunați în 2010 de către solistul și compozitorul Andrei Robin Proca după o călătorie solitară de o săptămână prin Munții Călimani, Robin and the Backstabbers își descriu muzica drept „pop melodramatic”. Nu au ajuns o trupă de coveruri după albumul „Graceland” al lui Paul Simon, așa cum își imaginau la început, dar au reușit să ia pe sus scena de muzică alternativă din România cu melanjul lor de rock eclectic și versuri moderniste, criptice. De la concertele lor nu pleacă nimeni supărat.

Mult-așteptatul epilog al trilogiei Bacovia Overdrive de Robin and the Backstabbers, „Vladivostok”, a fost lansat pe 30 noiembrie 2019 printr-un concert la Arenele Romane din București. De la capătul orașului, de la capătul oceanului, de la marginea pământului vine „Vladivostok 2” – un cântec Robin and the Backstabbers de pe noul album, cu un videoclip meșterit de Barna Nemethi. Dintr-o noapte pe deal, cu satul în flăcări văzut în depărtare, vine cântecul „Tarantella (O casă, cândva)” – cu un videoclip realizat de Horia Cojan despre portalurile energetice din Munții Bucegi. Iar de la Sfârșitul Lumii și al Tuturor Lucrurilor vine „M E C A N I C Ă F I N Ă” – dansul peste ruine și peste amintirile ruinelor și peste amintirile amintirilor pe care îl vei dansa și tu, cândva, într-un alt oraș, într-o altă lume.

Robin and the Backstabbers – Vladivostok 2

https://youtu.be/e1lIgliK3l8

Robin and the Backstabbers – Tarantella (O Casă, Cândva)

https://youtu.be/KGmX9lWMI_Y

Robin and the Backstabbers – M E C A N I C Ă F I N Ă

https://youtu.be/E-L9AA6bZdM

Biletele vor fi puse în vânzare în rețeaua iabilet.ro joi, 25 iunie, la ora 10:00.



Categoriile de bilet și prețurile sunt următoarele:

• SE VEDE TOT ȘI SUNTEM 4 (4 x bilete la 80 lei și locuri la masă în zona cu vizibilitate bună) – 320 lei

• SE VEDE TOT ȘI SUNTEM 2 (2 x bilete la 80 lei și locuri la masă în zona cu vizibilitate bună) – 160 lei

• NU SE VEDE CHIAR TOT ȘI SUNTEM 4 (4 x bilete la 60 lei și locuri la masă în zona cu vizibilitate redusă) – 240 lei

• NU SE VEDE CHIAR TOT ȘI SUNTEM 3 (3 x bilete la 60 lei și locuri la masă în zona cu vizibilitate redusă) – 180 lei