Service mașini de spălat București-Ilfov prin Master Service

Mașinile de spălat sunt electrocasnice foarte utile în gospodăriile moderne, iar atunci când acestea se defectează, vom încerca să le reparăm cât mai rapid sau să cumpărăm alta.

În București și județul Ilfov există multe companii care au ca obiect de activitate reparații mașini de spălat, de aceea ar trebui să alegeți la serviciile cărei firme să apelați.

Master Service este un companie specializată în service Indesit, Whirlpool, Ariston, LG, Samsung, Arctic, Beko etc. cu peste 10 ani de activitate în domeniu.

De ce să alegeți compania Master Service pentru service mașini de spălat în București și județul Ilfov?

Vom prezenta doar câteva argumente pentru care recomandăm această companie:

este un service autorizat;

se efectuează reparațiile la domiciliul sau sediul clientului;

tehnicienii companiei pot repara orice marcă și model de mașini de spălat;

aceștia au o bogată experiență în domeniu (peste 10 ani);

deplasarea, constatarea și diagnosticul sunt gratuite;

tehnicienii firmei se deplasează în toate sectoarele din București și în localitățile din județul Ilfov;

deplasarea la client este rapidă, în general în circa 30 minute…3 ore de la apelul acestuia;

se oferă garanție de până la 24 de luni pentru reparații;

se folosesc piese de schimb originale, de calitate, cu garanție;

compania are un program de lucru extins, pentru a se putea plia cât mai bine pe programul clientului (de luni până sâmbătă, între orele 7:00 și 22:00);

există mari stocuri de piese de schimb, astfel încât nu este necesar să așteptați cu mașina defectă până ajunge piesa de schimb necesară de la furnizor;

un bun raport calitate/preț, prețurile reparațiilor sunt accesibile, în funcție de costul pieselor de schimb necesare și gravitatea defecțiunii;

echipele de tehnicieni sunt răspândite în toate sectoarele din București și în județul Ilfov;

specialiștii companiei sunt dotați cu toată aparatura necesară depistării defecțiunii, testării și depanării electrocasnicelor indiferent de brand sau model.

Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, mărturie pentru seriozitatea personalului nostru și pentru calitatea reparațiilor efectuate de-a lungul timpului stau vechii noștri clienți.

O parte dintre aceștia ne-au lăsat câte un review care să ateste acest lucru. Nu am fi putut rezista atația ani pe o piață atât de competitivă cum este cea din capitală dacă nu am fi fost serioși și implicați și dacă nu am fi făcut lucrări de calitate.