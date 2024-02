Sistemul de sănătate este în colaps! Câți bani cheltuim?

Sistemul public de sănătate din România se află într-o situație foarte gravă, de subfinanțare cronică, mai bine zis, se află în situația de a nu mai putea funcționa din cauza datoriilor adunate pe care nu le poate achita. În sistemul privat ar fi fost de mult în faliment, dar în sistemul public lucrurile funcționează, se pare, cu totul atipic. S-a ajuns ca spitalele să înregistreze facturi restante de valori foarte mari, blocând astfel furnizorii de produse și servicii medicale, precum și alți furnizori cu care au intrat în relații comerciale, care la rândul lor blochează alți furnizori ș.a.m.d. Și ne mai mirăm că gradul de colectare a impozitelor și taxelor este mic? Am ajuns ca pacienții să-și cumpere din banii lor medicamente, asta după ce au contribuit zeci de ani la fondul de sănătate? Și dacă nu au bani, ce fac? Știu, se va motiva că nu sunt suficienți bani, că sunt o serie de persoane scutite de contribuție la asigurările de sănătate (copii cu vârste de până la 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă, persoanele cu handicap etc.), conform legii, totuși, trebuie găsite soluții pentru rezolvarea acestei situații. Așa s-a ajuns ca să se plătească contribuții de asigurări sociale de sănătate multiple. De exemplu, dacă o persoană este salariată, mai desfășoară o activitate independentă și mai încasează și dividende, va plăti contribuții de sănătate de 3 ori, pentru fiecare activitate! De parcă ar beneficia triplu! Iar când are nevoie de tratament, trebuie să-și cumpere singur medicamentele! Curat murdar, coane Fănică!

Iată și câteva cifre în ceea ce privește veniturile și cheltuielile Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănatate (FNUASS), conform ultimelor date publicate de către Casa Națională de Sănătate (sursa: cnas.ro):

– pentrul anul 2020, s-au realizat venituri în valoare de 44, 9 miliarde lei și cheltuieli în valoare 45,2 miliarde lei, la un PIB de 1.066,8 miliarde lei;

– pentrul anul 2021, s-au realizat venituri în valoare de 49, 8 miliarde lei și cheltuieli în valoare 49,8 miliarde lei, la un PIB de 1.189,1 miliarde lei;

– pentrul anul 2022, s-au realizat venituri în valoare de 54, 9 miliarde lei și cheltuieli în valoare 54,9 miliarde lei, la un PIB de 1.401,3 miliarde lei.

După cum se poate vedea, atât veniturile, cât și cheltuielile au crescut în fiecare an: veniturile 2021 față de 2020 cu 11,01%, cheltuielile 2021/2020 cu 10,16%, veniturile 2022 față de 2021 cu 10,13%, cheltuielile 2022/2021 cu 10,13%. O fi mult, o fi puțin, totuși, dacă luăm în considerare ponderea veniturilor FNUASS în PIB, vom vedea că este destul de mică: 4,2% în 2020, 4,2% în 2021, respectiv 3,9% în 2022. Deși suntem departe de media europeană a cheltuielilor efectuate cu asigurările de sănătate, cred că o soluție la îndemână este cea a cheltuirii eficiente a veniturilor încasate, cu atât mai mult cu cât ponderea acestora în PIB este destul de scăzută, și nu este scăzută pentru că procentul de 10% aplicat asupra salariilor și a celorlalte venituri, respectiv activități independente, chirii, dividende etc. este mic, ci pentru că respectivele venituri sunt mici, pentru că, de altfel, așa cum am arătat mai sus, sunt persoane, nu puține, care plătesc asigurări sociale de sănătate de mai multe ori, deși beneficiază exact la fel ca și cele care contribuie o singură dată, ori contribuția este o taxă pentru care trebuie să primești o contraprestație, nu este ca și un impozit care se prelevează din veniturile obținute fără obligația unei contraprestații.