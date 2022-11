Situația energetică incertă a Europei

Istoria ne arată că marile schimbări sunt percepute greu de către contemporanii acestora. Tendința generală a fost aceea de a nu considera schimbarea ca pe un început al unei noi și diferite situații, ci doar ca pe un moment conjunctural pasager de la care se va reveni la vechea situație.

Se pare că istoria se repetă și în cazul crizei energiei, cu predilecție la nivel european. Măsurile pe care Uniunea Europeană le-a prezentat pe parcursul ultimului an au această caracteristică, aceea de a considera criza mai mult ca pe un fenomen conjunctural generat esențial de războiul din Ucraina decât ca pe o evidentă disfuncționalitate a modelului neoliberal al dezvoltării globale, incapabil să-și mai bazeze funcționarea pe menținerea consumului de energie la costuri mici.

Războiul din Ucraina şi sancţiunile impuse Rusiei au provocat un şoc asupra preţurilor petrolului, gazelor şi energiei electrice dar, în pofida acestei situații, Europa reacţionează lent, slăbită de interesele divergente ale statelor membre.

Dacă, la finalul unor negocieri dure, blocul a dorit să prezinte un front unit, mai rămân numeroase puncte de rezolvat, iar negocierile următoare se anunţă dificile.

Potrivit concluziilor difuzate la finalul întâlnirii din 20-21 oct, şefii de stat şi de guvern cer Comisiei să le transmită „de urgenţă” „decizii concrete” cu privire la un set de măsuri, inclusiv intervenţii pentru a calma volatilitatea preţurilor la gaze.

Cei douăzeci şi şapte au convenit să favorizeze achiziţiile comune de gaze la nivelul UE, cu ideea că acestea rămân „voluntare”, dar acoperă cel puţin un nivel-ţintă „obligatoriu” de 15% din obiectivele de umplere a stocurilor UE pentru iarna 2023.

Ei au cerut, de asemenea, „accelerarea negocierilor” cu ţări producătoare „fiabile”, precum Norvegia şi Statele Unite, pentru a „profita de greutatea economică” agregată a UE, mai degrabă decât să se concureze pe piaţa mondială cu riscul de a alimenta febra preţurilor.

Pe lângă o măsură de control al preţurilor en gros în tranzacţiile cu gaze naturale, liderii cer şi un plan specific pentru un mecanism „temporar” care să plafoneze preţul gazului utilizat pentru producerea energiei electrice – un dispozitiv deja existent în Spania şi Portugalia şi pe care Franţa a cerut să fie extins la nivelul întregii Uniuni.

Dar, ca o concesiune făcută Germaniei, acest mecanism va trebui să fie însoţit de garanţii pentru a „evita orice creştere a consumului de gaz”. De asemenea, va trebui să împiedice UE să subvenţioneze electricitatea care va fi exportată în cele din urmă către ţările vecine (Norvegia, Regatul Unit, Elveţia).

Iată însă că în contextul sumbru al crizei energetice din Europa, apare o stare de încredere și de liniște. Prețurile gazelor naturale scad pe măsură ce depozitele se umplu. Cererea este redusă, ajutată de condițiile meteorologice. Trecerea iernii fără a se baza pe gazul lui Vladimir Putin pare realizabilă.

Optimismul este de așa natură încât economiștii își imaginează că urmează o încetinire a creșterii costurilor. Bloomberg a avansat chiar posibilitatea ca până și o recesiune superficială să poată fi evitată dacă costurile energiei continuă să scadă și dacă norocul rămâne de partea decidenților politici.

Dar încrederea nu trebuie să se transforme în automulțumire.

Costurile și eforturile uriașe de pregătire pentru iarnă arată în ce măsură Europa plătește încă prețul dependenței sale de gazul rusesc, care reprezenta cândva 40% din aprovizionarea Uniunii Europene; în prezent, această cifră este de sub 20%.

Putem analiza din multe puncte de vedere oportunitatea și eficiența măsurilor, numai că problema este cu totul alta, aceea că în timp ce UE caută soluții pentru a depăși situația strict actuală de penurie energetică în care se află, generatoare de costuri care îi afectează dramatic indicele de competitivitate pe piața mondială, ansamblul global al raporturilor de producere, distribuție și comercializare a energiei înregistrează transformări profunde, de esență, care vor genera chiar în viitorul apropiat schimbări extrem de importante, posibil deloc favorabile, ale locului și importanței Europei pe această piață.

Iată cele mai importante elemente pe care le consider definitorii pentru schimbările ce vor interveni pe piața mondială a energiei și care, cel puțin deocamdată, în lipsa unor măsuri de perspectivă la nivelul UE , vor avea efecte negative asupra siguranței aprovizionării cu gaz și petrol la nivel european.

Primul este acela al constituirii Hub-ului de gaz în Turcia prin recentul acord dintre Federația Rusă și Turcia.

Recep Erdogan a salutat propunerea lui Vladimir Putin de a crea un hub pentru gazul rusesc în Turcia. Ankara încearcă, de asemenea, să devină intermediar între depozitele din Orientul Mijlociu și piața europeană.

Președintele turc nu a ezitat mai mult de 24 de ore înainte de a angaja Turcia într-un nou proiect de gaze cu Rusia. Moscova a propus Ankarei să devină un „hub de gaze”, prin care exporturile rusești ar putea tranzita, după închiderea gazoductelor Nord Stream 1 și 2 care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică.

Liniile principale ale unui astfel de proiect nu sunt încă cunoscute. Dar ar fi vorba de dezvoltarea infrastructurii de gaze în Tracia, în partea europeană a Turciei, la nord-vest de Istanbul. În această regiune, în Kiyiköy, se deschide deja gazoductul Turk Stream, inaugurat în 2020. Această conductă dublă scufundată sub Marea Neagră permite Rusiei să exporte treizeci de miliarde de metri cubi de gaz pe an în Turcia, apoi în Balcani.

Rusia și-a exportat gazul în Turcia în ultimele două decenii prin Blue Stream, o altă conductă sub Marea Neagră, cu o capacitate anuală de 16 miliarde de metri cubi.

Turcia, care a consumat 60 de miliarde de metri cubi de gaz în 2021, este dependentă în proporție de aproximativ 45% de Rusia pentru aprovizionarea sa.

Faptul că Turcia face eforturi de a deveni un intermediar între capacitățile rusești (eventual și cele din Orientul Mijlociu) și piața europeană îl putem considera mai mult un act de amploare politică decât comercială. Evidentele ambiții politice regionale ale președintelui Erdogan pot crea suspiciunea conform căreia acesta ar putea utiliza robinetul gazului în schimbul unor concesiuni pe care UE le-ar putea face unor cerințe ale sale. Recentul caz prin care Turcia blochează accesul la NATO al Finlandei și Suediei cerând în schimb obținerea unor cedări politice din partea țărilor în cauză ne poate da argumente pentru posibila practicare de către Turcia a unor politici de șantaj.

Al doilea element important este schimbarea poziționării politice a țărilor producătoare de petrol /gaze ( OPEC).

Cele 23 de țări OPEC+ au decis o reducere semnificativă a producției de petrol. Țările OPEC+ reunite la Viena au decis o reducere drastică a cotelor lor de producție de două milioane de barili pe zi pentru luna noiembrie. Această măsură, care vizează creșterea prețului petrolului, poate părea surprinzătoare în contextul creșterii prețurilor la energie. Mai ales că unul dintre unul dintre principalii beneficiari ai unei astfel de politici ar fi Rusia. Dorința declarată a OPEC+ de a crește prețurile a început deja să intre în vigoare. Singurele zvonuri legate de anunțul probabil al unei reduceri a producției au dus la o creștere de 4% a prețului țițeiului în două zile. Dintr-o perspectivă europeană, această decizie poate părea paradoxală sau cel puțin împotriva valului: în timp ce prețurile energiei continuă să crească, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Rusia sau Venezuela sunt îngrijorate de profiturile lor petro-profit? În realitate, prețurile petrolului au scăzut la niveluri mai scăzute decât înainte de izbucnirea războiului în Ucraina. Această situație se datorează parțial încăpățânării Beijingului de a-și aplica „politica zero-Covid”. Aceasta a condus la o scădere accentuată a activității economice și, prin urmare, a făcut China mai eficientă din punct de vedere energetic. În plus, scăderea generală a cererii de petrol din cauza unei economii globale din ce în ce mai lente contribuie, de asemenea, la scăderea prețurilor. Prețurile petrolului nici măcar nu au crescut după sancțiunile împotriva Rusiei. În primul rând, pentru că exporturile rusești „au fost, de asemenea, mai puțin afectate pentru moment decât se așteptau, deoarece alte țări, cum ar fi India, au preluat din Europa”. Ca urmare, oferta de petrol nu a scăzut. În plus, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor occidentale, noii clienți ai Rusiei se află într-o poziție puternică pentru a obține reduceri la prețul petrolului. Deocamdată nu există nicio garanție care ar putea asigura țările producătoare de petrol și aliații lor că tendința este inversată. Așa că au decis să ia lucrurile în propriile mâini pariind pe o reducere masivă a cotelor de producție pentru a pune capăt spiralei descendente. Este o politică riscantă, atât din punct de vedere geopolitic, cât și economic. Și mai ales pentru liderul acestui cartel petrolier: Arabia Saudită. Într-adevăr, Riadul proiectează de zeci de ani imaginea unui aliat de nădejde al Statelor Unite. Cu toate acestea, disponibilitatea sa de a sprijini puternic prețurile petrolului în contextul actual contravine intereselor strategice ale Washingtonului. Atât de mult încât „ar putea crea un punct de rupere [diplomatic] cu Statele Unite”, scrie Financial Times. În primul rând, o creștere a prețului petrolului slăbește eforturile SUA de a sufoca Rusia din punct de vedere economic. Vânzarea aurului negru a fost principala sursă de venituri din export a Moscovei, cu mult înaintea gazului (123 de miliarde de dolari pentru petrol în 2019, față de 23 de miliarde de dolari pentru gaze). Orice creștere a prețului acestei hidrocarburi va avea, prin urmare, un impact disproporționat asupra Rusiei, chiar dacă trebuie să o vândă. Prin urmare, Arabia Saudită riscă să apară ca aliat obiectiv al Rusiei în fața sancțiunilor economice. O scădere a producției poate, ca atare, să ajute Moscova să continue să-și finanțeze războiul din Ucraina. „Este clar că, prin decizia sa, OPEC+ se aliniază cu Rusia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Această decizie „este o greșeală. O scădere accentuată a volumelor de țiței se potrivește Moscovei, și, prin urmare, ar putea fi văzută ca o nouă escaladare a tensiunilor geopolitice”, a declarat ea.

Un alt element îl reprezintă dificultățile obiective apărute în realizarea obiectivului vital pentru UE, acela al creșterii ponderii gazului lichefiat importat din SUA în contrabalans cu scăderea importului de gaz din Federația Rusă.

Oferta de GNL se confruntă însă cu o concurență tot mai mare din Asia, principala zonă de export pentru acest tip de gaz (70% în 2020). Într-adevăr, în absența unei conducte, Asia cumpără GNL din Rusia, care nu este principalul exportator de GNL, care sunt în principal Statele Unite, Qatar, Australia și Nigeria.

Pentru Europa, nu este posibil să se compenseze o posibilă întrerupere a furnizării de către conductele de gaz rusești prin achiziționarea de GNL. Concurența din Asia și nevoile ridicate de gaze ale țărilor europene nu permit să se bazeze exclusiv pe GNL pentru a compensa gazul deja furnizat de conducte.

În cele din urmă, vânzarea de GNL a dat naștere în mod tradițional unor contracte pe termen lung, din cauza investițiilor uriașe necesare pentru acest tip de transport și care necesită anticiparea pieței. Dar contractele flexibile „cu o lună înainte” se dezvoltă, ceea ce face posibilă flexibilizarea ofertei. De exemplu, este obișnuit ca transportatorii de GNL aflați în drum spre Europa să meargă în cele din urmă în Asia din cauza unui preț mai atractiv. Prin urmare, în contextul crizei care ridică temeri cu privire la oprirea aprovizionării cu Rusia, nu este ușor pentru europeni să își schimbe imediat oferta prin utilizarea GNL. Pentru a obține o creștere a ofertei sale în cadrul acestei rubrici, statele care au achiziționat inițial GNL trebuie să renunțe temporar la livrarea lor, ceea ce dă naștere unor negocieri politice uneori dificile.

Ca parte a dezbaterii privind securitatea energetică a Europei, un raport recent al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA a subliniat potențialul „unităților plutitoare de stocare și regazeificare” (FSRU) de a reduce dependența Europei de gazul rusesc pe termen scurt. În esență, aceste unități de stocare funcționează ca cisterne concepute pentru a stoca, transporta, re-gazifica și au capacitatea de a injecta GNL direct în conductele interne.

Cel mai remarcabil element al acestor unități este că, în funcție de caz, ele pot funcționa ca cisterne pentru transportul GNL sau ca platforme plutitoare cu flexibilitatea de a fi amplasate și relocate în puncte strategice, aproape de conductele existente unde este introdus apoi GNL, fără a fi nevoie de infrastructura fizică complexă și costisitoare a terminalelor GNL. De exemplu, în 2021, existența acestor unități a fost estimată la 48, dintre care patru au fost situate în Europa. Mai exact, în Italia, Croația, Lituania și Rusia (Kaliningrad). Trei unități au fost construite în 2021, iar 21 de unități sunt în prezent în construcție. Se preconizează că unele dintre acestea vor fi operaționale până la sfârșitul anului 2022, iar cealaltă în cursul anului 2023.

În timp ce cererea de unități plutitoare a crescut abia din 2021, recenta suspendare de către Rusia a livrărilor de gaze către Polonia, Finlanda, Bulgaria, Țările de Jos și Danemarca a condus la o creștere suplimentară considerabilă a cererii pentru aceste unități. Mai multe țări din UE au plasat acum comenzi sau au solicitat servicii de închiriere pentru unitățile plutitoare. Germania se află în negocieri avansate pentru achiziționarea a cinci unități plutitoare. Polonia dezvoltă o unitate plutitoare pentru propria aprovizionare și studiază posibilitatea de a construi o unitate plutitoare pentru a transporta gaze în Republica Cehă și Slovacia. Finlanda și Estonia au, de asemenea, o unitate plutitoare operată și închiriată în comun.

Exista însă importante probleme tehnice și de finanțare:

Construcția uneia dintre aceste unități plutitoare poate dura trei ani și poate costa până la 300 de milioane de dolari. Cu toate acestea, timpii de producție și costurile pot fi reduse semnificativ atunci când vine vorba de transformarea unui transportator de GNL într-o platformă plutitoare (capacitatea transportatorilor de GNL și a unităților plutitoare este aceeași, 170.000 de metri cubi). Timpii de upgrade și costurile sunt, de asemenea, reduse semnificativ.

Timpul de construcție al acestor unități este între un an și jumătate și doi ani, iar costul acestor unități este între 100 de milioane de dolari și 150 de milioane de dolari. Cu toate acestea, capacitatea de construcție a acestor unități este un factor limitativ. Șantierele navale sud-coreene, urmate de șantierele navale din Singapore și China, sunt principalii constructori ai acestui tip de infrastructură plutitoare. Creșterea cererii și înăsprirea ofertei ar putea crea un blocaj în acest domeniu, ceea ce, în termeni practici, ar limita capacitatea UE și a statelor sale membre de a importa mai mult GNL pe termen scurt.

În orice caz, SUA și UE sunt conștiente de faptul că o creștere substanțială a ofertei de GNL din Europa va depinde, pe termen mediu și lung, de capacitatea lor de a construi mai multe unități plutitoare. De fapt, SUA încurajează țările UE să investească în construcția acestor unități pentru a-și crește exporturile de GNL către UE. Este logic să luăm în considerare în acest moment că, după actele de sabotaj împotriva conductelor Nord Stream 1 și 2 și având în vedere teama că această situație se va răspândi în alte infrastructuri critice de gaze, mai mult de o țară din UE va încerca să-și mărească capacitatea de a se dota cu unități plutitoare pentru a reduce riscurile și a-și spori securitatea energetică.