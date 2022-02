Sorin-Dumitru Enea, singurul participant român în spectacolul inaugurării JO Beijing

„A fost un eveniment extraordinar, emoționant, o șansă unică în viață de care sunt mândru ca român”, declară Sorin-Dumitru Enea (foto), profesor la Beijing International Studies University, unde predă limba română, venind de la Universitatea din Pitești. Aflat de cinci ani în China, Prof. Enea declară, la câteva zile de la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de iarnă Beijing 2022, că acesta este unul dintre cele mai importante evenimente trăite. Faptul este cu atât mai deosebit cu cât a fost singurul român (originar din județul Vâlcea), între cei 20 de străini selectați.

„În urmă cu două luni am fost întrebat dacă doresc să particip la selecție și nu am răspuns, inițial. Mă gândeam la procedurile anti-pandemice care putea fi implicate. Dar, la al doilea apel, am răspuns: DA!, gândindu-mă la faptul că voi avea o ocazie unică în viață să fiu în mijlocul unui eveniment mondial, în fața liderilor politici și sportivi de talie mondială”, rememorează Prof. Enea ultimele luni de dinaintea Jocurilor Olimpice.

Au urmat repetiții, programări și reprogramări, iar ce l-a uimit a fost faptul că în toată perioada de pregătire nu i-a fost impusă carantina, așa cum au fost cazul câtorva persoane care i-au fost alături, în majoritate elevi și studenți.

„Probabil, fiind profesor și având activitate cu precădere în campusul universitar, au considerat că nu trebuie să fiu supravegheat în mod strict. Însă, elevii și studenții au fost în carantină în ultimele săptămâni, de unde ieșeau doar pentru repetiții.”

Momentul la care a participat Prof. Enea a deschis practic spectacolul JO Beijing 2022, numărându-se printre cei 76 de participanți care au mers în același pas transmițând mesajul principal al ceremoniei.

„Rolul nostru a fost acela de a reprezenta întreaga lume și de a aduce un omagiu hărniciei oamenilor, cu speranța unui viitor mai bun, împărtășit. Pentru asta ne-am pregătit intens în ultimele săptămâni, având în vedere că noi nu cunoșteam decât momentul de dinaintea noastră, și cel de după. Totul a fost stabilit și derulat în condiții de confidențialitate asumate juridic, pentru a se păstra surpriza evenimentului. Echipa din care am făcut parte trebuia să se coordoneze în program și să reușească să se sincronizeze, pășind pe structura impresionantă care a format uriașul ecran de câteva de mii de metri pătrați”.

În spectacolul de deschidere a JO Olimpice Beijing 2022, realizat în regia lui Zhang Yimou, au fost implicați peste 3.500 de oameni, de la copii de 4 ani, la vârstnici de peste 70 de ani, cu toții voluntari selectați de organizatori.

Date fiind întârzierile inerente apărute în ceremonia de deschidere, spectacolul s-a prelungit de la o oră și jumătate la peste două ore și zece minute.

„Au fost emoții și sentimente deosebite, iar ce m-a marcat în mod special a fost reacția chinezilor în momentul în care președintele a intrat pe stadion, apoi când s-a intonat Imnul Chinei. Nu știu cât s-a putut observa la televizor, însă în acele clipe atmosfera era una pur vibrantă. Acești oameni simt și trăiesc pentru propria țară. Este ceva cu totul extraordinar”, rememorează Prof. Sorin-Dumitru Enea.

După eveniment, târziu în noapte, tot grupul din care a făcut parte a fost introdus în carantină, pe cheltuiala organizatorilor, pentru șapte zile, în cadrul unui campus special amenajat.

„Cred că perioada aceasta mă ajută să înțeleg mai bine nu doar evenimentul, dar mai ales că am participat la un asemenea eveniment. Îmi doream să particip, măcar în calitate de spectator, la un eveniment sportiv de nivel mondial. Iată că visul meu s-a împlinit mai mult decât speram, am fost nu în tribune, ci în fața celor din tribune, unul dintre cei care au salutat lumea și de acolo, din teren, am salutat și România, de unde am primit reacții frumoase din partea familiei, prietenilor și colegilor de la Universitatea din Pitești”, a mai declarat Prof. Sorin-Dumitru Enea.

Articol realizat de Radio China International și CCTV